MLB／勇士戰力評比勝過道奇 官網：就算不喜歡也要容忍

大聯盟海外開幕戰開打倒數兩天，官網今天推出30隊最新戰力評比，排名榜首並非道奇隊，而是去年完成分區6連霸的勇士隊，至於戰力最爛的球隊毫無意外，正是去年吞下最多敗的運動家隊。

道奇、教士隊後天將在南韓首爾高尺巨蛋進行開季首戰，21日再次交手，大聯盟本土開幕戰則在29日點燃戰火，當天30隊將會全部亮相。

大聯盟官網曾在元旦公布戰力排名，今天推出更新版，勇士、道奇仍是前兩名，接著是金鶯、費城人隊，都是往前推升一名，衛冕世界大賽冠軍的遊騎兵隊從第3跌到第5。

勇士從2018年起在國聯東區6連霸，道奇更從2013年起連續11年闖進季後賽，其中10次在國聯西區封王，美國主流媒體對這兩隊評價都是頂尖。

官網指出，勇士去年取得大聯盟最佳戰績（104勝），2021年贏得世界大賽冠軍，所有球星將在未來幾年嶄露頭角，「希望大家喜歡勇士，至少要容忍他們，因為這就是他們可預見的未來。」

大聯盟季後賽從前年起增至12隊，更新版戰力排名6到12名依序是太空人、洋基、藍鳥、光芒、響尾蛇、水手、小熊隊。

第13名到20名是雙城、教士、紅人、大都會、巨人、紅雀、釀酒人、老虎隊，

至於後段班10隊包括守護者、紅襪、馬林魚、皇家、海盜、天使、國民、白襪、洛磯、運動家，其中馬林魚是去年季後賽12強之一，排名從年初第21又掉到第23。

運動家去年苦吞112敗，寫下隊史單季第2多敗場紀錄，今年不只大聯盟官網，所有媒體一面倒不看好這支人氣最慘的球隊，恐怕又是一路挨打的份，