MLB／2屆塞揚強投史奈爾報價2年20億 球團仍猶豫希望降價
日前《The Athletic》報導，太空人正認真追求2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell），而根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengal）今再爆料，史奈爾願意簽下短約，只不過他要求的價碼落在至少2年6600萬（20.8億新台幣），合約還要包含2024年的跳脫權。
31歲的史奈爾上季在教士登板32場，成績14勝9敗、防禦率2.25，累積180局投球，送出234次三振，每局被上壘率為1.19，成為新科國聯塞揚得主。
南丁格爾表示，太空人對史奈爾很感興趣，但對於他的報價仍猶疑不定。太空人本週開始與史奈爾經紀人波拉斯（Scott Boras）討論交易提案，同時也在等待報價是否會下降。另外南丁格爾補充，巨人也仍在史奈爾考慮範圍，但同樣也在等待他降價，MLB即將開幕，史奈爾也要加快腳步簽約。
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