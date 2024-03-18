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MLB／金河成在高尺巨蛋大爆發 官網：南韓王者雙響砲

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
金河成對南韓職棒LG雙子隊熱身賽轟出雙響砲。 美聯社
金河成對南韓職棒LG雙子隊熱身賽轟出雙響砲。 美聯社

教士隊韓籍球星金河成今天在「主場」大爆發，對南韓職棒LG雙子隊熱身賽轟出雙響砲，讓首爾高尺巨蛋的球迷看得相當過癮；大聯盟官網特別提到，「南韓王者」金河成回到生涯起點，在首爾出現兩支全壘打。

教士昨天熱身賽以1：0擊敗南韓國家隊，金河成4打數1安打，今天繼續在高尺巨蛋面對雙子，2局上從對方先發投手任燦圭的手中轟出兩分砲，6局上再轟第2任鄭又榮，又是左外野方向兩分砲，攻下教士前4分。

金河成過去在韓職耐克森英雄、培證英雄隊7個球季出現133轟，其中5季主場就是高尺巨蛋，他對這個場地相當熟悉；他和教士4年2800萬美元合約，將在今年季後結束，雙子總教練廉京燁今天賽前談到此事，認為這將是他生涯最重要的1年。

金河成轟出雙響砲。 美聯社
金河成轟出雙響砲。 美聯社

教士 金河成 韓職

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