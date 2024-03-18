MLB／金河成在高尺巨蛋大爆發 官網：南韓王者雙響砲

教士隊韓籍球星金河成今天在「主場」大爆發，對南韓職棒LG雙子隊熱身賽轟出雙響砲，讓首爾高尺巨蛋的球迷看得相當過癮；大聯盟官網特別提到，「南韓王者」金河成回到生涯起點，在首爾出現兩支全壘打。

Ha-Seong Kim homers in Seoul! 💪 pic.twitter.com/LG5erRCE8G — MLB (@MLB) 2024年3月18日

教士昨天熱身賽以1：0擊敗南韓國家隊，金河成4打數1安打，今天繼續在高尺巨蛋面對雙子，2局上從對方先發投手任燦圭的手中轟出兩分砲，6局上再轟第2任鄭又榮，又是左外野方向兩分砲，攻下教士前4分。

Ha-Seong Kim hits his second home run of the game! 🫰 pic.twitter.com/Co2eyEECpT — MLB (@MLB) 2024年3月18日

金河成過去在韓職耐克森英雄、培證英雄隊7個球季出現133轟，其中5季主場就是高尺巨蛋，他對這個場地相當熟悉；他和教士4年2800萬美元合約，將在今年季後結束，雙子總教練廉京燁今天賽前談到此事，認為這將是他生涯最重要的1年。