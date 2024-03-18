MLB／夫妻登對如品牌模特兒！田中真美子一特質神似大谷翔平

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聯合新聞網／ 綜合報導
身為籃球員的田中真美子（左），和大谷翔平（右）有著相似的個性特質。 美聯社
身為籃球員的田中真美子（左），和大谷翔平（右）有著相似的個性特質。 美聯社

大谷翔平日前傳出結婚喜訊，並且在南韓首爾行之前，無預警公布自己和愛妻的照片，證實成為大谷夫人的，正是前日本籃球國手田中真美子。日本媒體透露，田中和大谷其實有著非常相似的性格，也難怪兩人彼此間會看對眼，順利結為連理。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位不具名的體育作家指出，田中真美子在選手時期，就是一位很替球隊著想的球員。她不會有「只要自己能拿下分數就好」的想法，而是會為了整支球隊，考量如何讓大家團結一體。這點正與大谷翔平不謀而合。

另外，大谷本身並不太喜歡輕浮、裝模作樣的女性。連女主播要單獨採訪，都會被他拒絕。然而田中有著體育選手的性格，又有著美麗的笑容，讓平時必須面對大聯盟無數頂尖好手的大谷，在身心上能夠得到治癒。兩人目前在公開場合的樣子，也總是掛滿笑容，身上穿著體育服裝的樣子相當匹配，也像極了運動品牌的模特兒一樣。

這位作家認為，有了田中這樣的角色，能夠讓大谷的精神更穩定，使得他表現更上層樓。在美國大聯盟，選手們除了彼此之間以外，也會將其他球員的妻小視為球隊的一員。田中如今不只成為了大谷夫人，更是他強而有力的戰友。

大谷翔平 田中真美子

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