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MLB／陳聖平賽前先領2A冠軍戒 熱身賽1打席選到保送
台灣野手陳聖平今天先收去年2A冠軍戒指，再於大聯盟熱身賽替補出賽，1打席選到保送，此役同場出賽的還有台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），3打數敲出2安打。
響尾蛇今天兵分兩路出賽，留守主場的一隊面對天使隊，適逢聖派翠日戴上綠色球帽，而陳聖平在8局上替補上場守游擊、第七棒，8局下的打席面對右投赫南德茲（Aaron Hernandez）選到保送上壘。
這是陳聖平在今年大聯盟熱身賽的第7場出賽，前6場累積6打數敲出2安打，包括1支二壘打，打擊率3成33。
響尾蛇小聯盟春訓基地在今天頒發去年獎項，2A阿馬里洛土撥鼠隊（Amarillo Sod Poodles）去年在德州聯盟奪冠，球團今天頒發冠軍戒指，去年8月升上2A的陳聖平也在IG上秀出自己的戒指，其面一面刻有「CHEN」，林昱珉則領取響尾蛇小聯盟年度最佳投手獎項。
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