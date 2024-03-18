快訊

兒盟執行長白麗芳遭撤換！逾百名員工連署反對 批董事會提油救火

「我誰？我VVVIP」！遭爆對銀行行員嗆聲耍大牌 董至成回應了

LINE Pay用戶當心！簡訊詐騙以假亂真「一點就上鉤」 最新手法曝光

MLB／南韓雖只輸教士1分 柳仲逸坦言品質差距相當大

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

教士隊昨天對南韓國家隊熱身賽雖以1：0獲勝，但面對6名投手只有4支安打，吞下8次三振，唯一得分還是靠投手暴投；儘管南韓小輸1分，總教練柳仲逸坦言，兩個聯盟之間的品質差距相當大。

韓華鷹隊20歲投手文東珠開賽連續保送3人形成滿壘，兩出局後出現暴投，讓教士開路先鋒波賈茲（Xander Bogaerts）跑回全場唯一分數，南韓在12497名觀眾前落敗。

教士團隊安打還比南韓少1支，但8名投手只被5安，也送出8次三振，讓南韓一路掛零。

南韓6名投手只失1分，柳仲逸賽後未發表太多評論，不過談到南韓職棒落後大聯盟之處，形容品質差距不小，他說：「大聯盟球員還在為新球季做準備，也許揮棒時機有點不對勁。」

道奇隊昨天在熱身賽以14：3大勝培證英雄隊，今晚將和南韓交手，「MVP打線」貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）倍受矚目，柳仲逸說：「只希望我們的投手能像首戰一樣好。」

大聯盟 教士

延伸閱讀

MLB／大谷首爾熱身賽連吞2K 「英雄洋投該續約了吧！」

MLB／首爾行少了他不行 3位MVP都靠水原一平「三刀流」翻譯

MLB／首次與妻旅行 大谷談結婚話題被隊友催：快說我想聽！

MLB／大谷回應和愛妻同行：第一次一起出國

相關新聞

MLB／揭曉大谷妻子神操作 日職球團幹部：道奇公關部完勝

大谷翔平金屋藏嬌，直到近日要搭機前往南韓時才無預警公開與妻子田中真美子的合照，讓全球棒壇又一次翻天覆地，但檢視各方湧入的...

MLB／大谷首爾熱身賽連吞2K 「英雄洋投該續約了吧！」

道奇隊備戰首爾海外開幕戰，今天在高尺巨蛋迎戰南韓職棒培證英雄隊，大谷翔平按照預定計畫打兩打席，皆遭到三振，而許多南韓球迷...

MLB／南韓雖只輸教士1分 柳仲逸坦言品質差距相當大

教士隊昨天對南韓國家隊熱身賽雖以1：0獲勝，但面對6名投手只有4支安打，吞下8次三振，唯一得分還是靠投手暴投；儘管南韓小...

MLB／瓦托熱身賽第1球就開轟 竟在休息區踩到球棒退場

藍鳥隊40歲老將瓦托（Joey Votto）今天首度在熱身賽亮相，擔任先發2棒一壘手，1局上首次打擊就轟出中外野陽春砲，...

MLB／培證英雄一壘手備妥日文想交流 但大谷吞2K來不了

迎戰大聯盟球星的機會難得，培證英雄隊也難掩興奮，一壘手崔周煥滿心期待在一壘等到大谷翔平到來，還準備要用日文恭喜他新婚愉快...

MLB／體驗女孩應援文化 道奇教頭：讓我們全都興奮了

道奇隊今天在首爾熱身賽以14：3擊敗南韓職棒培證英雄隊，總教練羅伯茲（Dave Roberts）體驗韓風應援，大讚「讓我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。