MLB／南韓雖只輸教士1分 柳仲逸坦言品質差距相當大
教士隊昨天對南韓國家隊熱身賽雖以1：0獲勝，但面對6名投手只有4支安打，吞下8次三振，唯一得分還是靠投手暴投；儘管南韓小輸1分，總教練柳仲逸坦言，兩個聯盟之間的品質差距相當大。
韓華鷹隊20歲投手文東珠開賽連續保送3人形成滿壘，兩出局後出現暴投，讓教士開路先鋒波賈茲（Xander Bogaerts）跑回全場唯一分數，南韓在12497名觀眾前落敗。
教士團隊安打還比南韓少1支，但8名投手只被5安，也送出8次三振，讓南韓一路掛零。
南韓6名投手只失1分，柳仲逸賽後未發表太多評論，不過談到南韓職棒落後大聯盟之處，形容品質差距不小，他說：「大聯盟球員還在為新球季做準備，也許揮棒時機有點不對勁。」
道奇隊昨天在熱身賽以14：3大勝培證英雄隊，今晚將和南韓交手，「MVP打線」貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）倍受矚目，柳仲逸說：「只希望我們的投手能像首戰一樣好。」
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