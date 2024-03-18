MLB／「同年同日生」韓女星緊身瑜珈褲性感開球 大谷反應讓網友笑死

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聯合新聞網／ 綜合報導
南韓女星全鐘瑞在道奇與韓職培證英雄的熱身賽中開球。 圖擷自Joshua Mellin IG
南韓女星全鐘瑞在道奇與韓職培證英雄的熱身賽中開球。 圖擷自Joshua Mellin IG

大谷翔平道奇隊前往首爾，備戰大聯盟海外開幕戰，並於17日與韓國職棒培證英雄隊進行熱身賽。由於大谷翔平等大聯盟豪華陣容的到來，吸引到批球迷入場。除此之外，賽事還請到知名韓星全鐘瑞開球，成為另一個焦點話題。

根據日本媒體「THE DIGEST」報導，身高167公分的全鐘瑞，穿著道奇隊的短版球衣，搭配緊身瑜珈褲及棒球長襪，展露下半身的好線條。媒體指出，在2013年時，瑜珈褲被認為是內衣褲的一種，因此當時穿著瑜珈褲開球，曾經遭到過輿論的非議，但如今已經漸漸被接受了。

全鐘瑞2018年以電影《燃燒烈愛》出道，短短幾年來，多次在韓國及世界級各項電影大獎中被提名及獲獎，近期則主演Netflix影集《紙房子：韓國篇》及電影《芭蕾復仇曲》等等。另外一個巧合，則是全鐘瑞和大谷翔平，都是在1994年7月5日「同年同月同日生」。

這位國際級的女星性感開球，不只吸引球迷，許多道奇隊選手也都在休息室欣賞。不過才剛宣布結婚喜訊的大谷翔平，轉播中被拍到完全沒有管場上狀況，只默默地保養著自己的球棒，被網友虧「老婆就坐在觀眾席，完全不敢看，笑死」。

大谷翔平 道奇 首爾

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