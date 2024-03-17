MLB／體驗女孩應援文化 道奇教頭：讓我們全都興奮了

道奇隊今天在首爾熱身賽以14：3擊敗南韓職棒培證英雄隊，總教練羅伯茲（Dave Roberts）體驗韓風應援，大讚「讓我們每個人都很興奮」，道奇明天再戰南韓國家隊，大谷翔平預計打2至3打席。

道奇、教士隊備戰20、21日進行的海外開幕戰，這兩天展開熱身賽，大谷翔平今天擔任先發第二棒、指定打擊，兩打席都被英雄洋投胡拉多（Ariel Jurado）三振，道奇官網記者托里比歐（Juan Toribio）打趣寫道：「其他29隊都該打電話給他」，標記「大谷殺手」。

大谷比賽中也被注意到揮棒後有扶腰的動作，賽後媒體關心是否有異狀，羅伯茲回應：「他沒事，那個揮棒沒有問題，只是今天不太順利。」道奇明天將續戰南韓國家隊，大谷預計打2到3打席。

此戰安排有啦啦隊女孩，穿著道奇球衣、熱褲為道奇加油，道奇現場感受韓風應援，羅伯茲表示，啦啦隊帶來很多能量，「我們不太習慣比賽中有啦啦隊，有她們為我們加油，這讓我們大家都滿興奮的。」他也讚高尺巨蛋場地狀況良好，「非常接近我們習慣的球場水準。」