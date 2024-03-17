快訊

棒球／先知是你！台灣球迷7年前曾和「谷嫂」田中真美子合照 網友笑：大谷輸了！

有助減少發炎、降低膽固醇 6種香料富含抗氧化劑有利心臟健康

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／先知是你！台灣球迷7年前曾和「谷嫂」田中真美子合照 網友笑：大谷輸了！

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣球迷在2017年就和20歲的大谷太太田中真美子合照，網友笑稱大谷輸了。圖取自棒球狂之詩粉絲團
台灣球迷在2017年就和20歲的大谷太太田中真美子合照，網友笑稱大谷輸了。圖取自棒球狂之詩粉絲團

MLB日籍巨星大谷翔平14日隨道奇隊前往南韓首爾時，在IG上傳照片大方曝光新妻，就是先前流傳的日本女籃球員田中真美子，兩人入境仁川機場時也一前一後走出，讓粉絲驚呼實在太登對了。有意思的是，有台灣棒球迷其實早在2017年就和當時僅20歲的田中真美子合照，讓不少網友笑稱「先知是你」。

棒球臉書粉專「棒球狂之詩」表示，台灣球迷「李冬瓜」2017年擔任台北世大運女籃醫療人員時，就和當時20歲的「大谷太太」田中真美子合照，堪稱是預言家，因為未來有粉絲想再和大谷太太合照可說是相當困難了。

被稱為預言家的「李冬瓜」也留言表示，全世界的棒球迷最近恐怕都被谷嫂洗版，他擔心照片有可能在自己的手機被移除，因此就交給「棒球狂之詩」PO出，他也很樂意照片分享出去讓更多人看到，李冬瓜也和太太解釋，「還有我想跟親愛的太太說，這是我的過去，我現在還是愛妳。」

網友也留言寫道，「人生能贏大谷一次也值得了」、「大谷翔平就算未來單季轟出70支全壘打，也無法和20歲的太太合照，但「李冬瓜」卻辦到了！」、「朝聖阿，這張翻遍推特都沒看到！！！」。有趣的是，還有網友在留言下面也附上他朋友和田中真美子的合照，並TAG寫著「我朋友彰化大鼓翔平」。

人生 日本 結婚

相關新聞

MLB／大谷夫婦晚宴私服亮相 氛圍甜而不膩羨煞球迷

道奇隊出征首爾海外開幕戰，大谷翔平的新婚妻子田中真美子儼然成為最大嬌點，道奇隊官方攝影今天分享昨天的晚宴照片，大谷夫婦的...

棒球／先知是你！台灣球迷7年前曾和「谷嫂」田中真美子合照 網友笑：大谷輸了！

MLB日籍巨星大谷翔平14日隨道奇隊前往南韓首爾時，在IG上傳照片大方曝光新妻，就是先前流傳的日本女籃球員田中真美子，兩人入境仁川機場時也一前一後走出，讓粉絲驚呼實在太登對了。有意思的是，有台灣棒球迷

MLB／首爾行少了他不行 3位MVP都靠水原一平「三刀流」翻譯

道奇隊開拔南韓首爾進行海外開幕戰，全隊最重要的人，或許不是MVP三連星任何一人，而是大谷翔平的翻譯水原一平，昨天在記者會...

ＭiLB／林昱珉新秀對抗賽2局好投 當地社群畫重點刺青

響尾蛇隊台灣左投林昱珉今天在新秀對抗賽登場，先發2局無失分，最快球速92.4哩，內容不俗，響尾蛇官方X也分享他今天的練投...

MLB／大谷翔平打韓國賽不忘觀光 妻首次愛相隨觀賽

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日本籍球星大谷翔平隨隊抵韓國進行海外開幕戰，他表示對比賽十分期待，但也想要好好觀光一番，並...

MLB／鄭宗哲返大聯盟出賽單場3上壘 但也1個play兩鍋粥

效力海盜隊的台灣小將鄭宗哲，已在日前被下放小聯盟2A，今天因海盜兵分兩路打熱身賽而返大聯盟支援，擔任先發游擊手、第七棒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。