棒球／先知是你！台灣球迷7年前曾和「谷嫂」田中真美子合照 網友笑：大谷輸了！

MLB日籍巨星大谷翔平14日隨道奇隊前往南韓首爾時，在IG上傳照片大方曝光新妻，就是先前流傳的日本女籃球員田中真美子，兩人入境仁川機場時也一前一後走出，讓粉絲驚呼實在太登對了。有意思的是，有台灣棒球迷其實早在2017年就和當時僅20歲的田中真美子合照，讓不少網友笑稱「先知是你」。

棒球臉書粉專「棒球狂之詩」表示，台灣球迷「李冬瓜」2017年擔任台北世大運女籃醫療人員時，就和當時20歲的「大谷太太」田中真美子合照，堪稱是預言家，因為未來有粉絲想再和大谷太太合照可說是相當困難了。

被稱為預言家的「李冬瓜」也留言表示，全世界的棒球迷最近恐怕都被谷嫂洗版，他擔心照片有可能在自己的手機被移除，因此就交給「棒球狂之詩」PO出，他也很樂意照片分享出去讓更多人看到，李冬瓜也和太太解釋，「還有我想跟親愛的太太說，這是我的過去，我現在還是愛妳。」

網友也留言寫道，「人生能贏大谷一次也值得了」、「大谷翔平就算未來單季轟出70支全壘打，也無法和20歲的太太合照，但「李冬瓜」卻辦到了！」、「朝聖阿，這張翻遍推特都沒看到！！！」。有趣的是，還有網友在留言下面也附上他朋友和田中真美子的合照，並TAG寫著「我朋友彰化大鼓翔平」。