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MLB／鄭宗哲返大聯盟出賽單場3上壘 但也1個play兩鍋粥

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄭宗哲重返小聯盟。 美聯社
鄭宗哲重返小聯盟。 美聯社

效力海盜隊的台灣小將鄭宗哲，已在日前被下放小聯盟2A，今天因海盜兵分兩路打熱身賽而返大聯盟支援，擔任先發游擊手、第七棒，單場3度上壘，但也在一個play中出現2次失誤。

鄭宗哲今年是以40人名單選手的身分參與大聯盟春訓，已確定無法從大聯盟開季，今天以支援名義客場出征，面對生涯130勝、去年還有14勝的40歲勇士先發投手摩頓（Charlie Morton），首打席點出投手處理不及的內野安打。

鄭宗哲後續還選到2次保送，單場3度上壘，第8局則是執行犧牲觸擊成功推進跑者。

進攻端有好表現，鄭宗哲此役在守備端第4局參與一次雙殺守備，但7局下澤布洛斯基（Adam Zebrowski）打向游擊防區，鄭宗哲先發生接球失誤，再發生傳球失誤，讓他一口氣站上二壘。

大聯盟 海盜 鄭宗哲

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