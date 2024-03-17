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ＭiLB／林昱珉新秀對抗賽2局好投 當地社群畫重點刺青
響尾蛇隊台灣左投林昱珉今天在新秀對抗賽登場，先發2局無失分，最快球速92.4哩，內容不俗，響尾蛇官方X也分享他今天的練投照片。
大聯盟今年首度在春訓期間舉辦新秀對抗賽，從美國時間3月14日開打，各隊名單合計約900人，包括71名大聯盟官網選出的百大新秀，三分之二是各隊前30名新秀，賽事全程在大聯盟官網直播，而台灣選手有林昱珉、鄭宗哲、李灝宇入選。
林昱珉今天擔任先發投手，面對洛磯隊，先發2局被敲2安打、無失分，送出1次三振。
林昱珉此役共用23球、15球好球，直球最快92.4哩，搭配使用變速、滑球，現場觀察認為雖不是強力投球型的投手，但讓打者在打擊區感覺不舒服，也有極佳控球可以製造大量滾地球。Arizona Sports記者韋納（Alex Weiner）指出，林昱珉兩局無失分投球內容不俗，大量製造打者無法有效擊球。
響尾蛇官方X貼出林昱珉今天的照片，寫著：「It’s showtime」，分享響尾蛇大小聯盟數據的社群X「DbacksStatsInfo」注意到其他事情，轉載照片留言：「值得注意的是，林昱珉的刺青」，文末加上火焰的表情符號。
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