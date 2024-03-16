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MLB／大谷回應和愛妻同行：第一次一起出國

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷今日出席賽前記者會，被各式提問出現不少表情包。 美聯社
大谷今日出席賽前記者會，被各式提問出現不少表情包。 美聯社

道奇昨天出發前往南韓首爾備戰海外系列賽，出發前卻有彩蛋，大谷IG無預警亮相妻子田中真美子讓社群瘋狂，終結了外界猜測。兩人入境後雖然僅快閃47秒，但已成最大焦點，今日賽前記者會媒體當然沒放過大谷不斷提問，連隊友佛里曼（Freddie Freeman）都參一咖。

一入境就成為焦點的大谷夫婦，雖然僅亮相47秒，但媒體已拍好拍滿，今日與隊友貝茲（Mookie Betts）、弗里曼一起出席賽前記者會，提問大多圍繞在結婚與妻子「愛相隨」的話題上。

道奇隊3位MVP一起出席記者會，由左至右為大谷翔平、貝茲與弗里曼。 美聯社
道奇隊3位MVP一起出席記者會，由左至右為大谷翔平、貝茲與弗里曼。 美聯社

據日媒《Daily》報導，貝茲與弗里曼當下都覺得有趣瘋狂大笑，弗里曼甚至敲邊鼓，對著翻譯耳機向大谷說：「快點說，我也想聽」。大谷則害羞回應：「這是自己和太太第一次一起出國，希望能創造很好的回憶，不過重點還是會放在棒球上，會努力打好比賽。」

事實上這不是大谷首次造訪南韓，12年前就曾到韓國打青棒比賽，不過成人後則是第一次，他說：「那時我還是高中生，只去過台灣和韓國，當時韓國就是我最喜歡的國家之一，現在能夠因為棒球再回來，對我來說真的很特別。」

大谷翔平 弗里曼 貝茲 道奇

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