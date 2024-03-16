MLB／碰小聯盟打線沒問題 上澤直之對春訓之王金鶯繳代表作

休賽季以小聯盟合約附帶春訓邀請條件加盟光芒隊的前火腿隊王牌上澤直之，今天在春訓第4次登板表現精彩，面對春訓戰績最好的金鶯隊繳出代表作，4局投球中僅因高飛犧牲打失1分，用表現替爭取開季名單喊話。

上澤直之前3場出賽遭到大聯盟打者震撼教育，合計狂丟13分，今天則是春訓第四度登板，面對賽前16勝4敗的金鶯，利多是對手並未排出主力打線、以小聯盟潛力新秀為主，不過上澤本場比賽狀況還是不少，局局有人上壘，首局就因一壘安打和保送而被攻佔得點圈，還好隨即用招牌的快速指叉球三振麥肯（James McCann）、基爾塔德（Heston Kjerstad）。

第2局上澤又因隊友失誤讓打者上壘，不過跑者被阻殺在二壘前；接續被大聯盟頭號新秀哈勒戴（Jackson Holliday）敲安，後續順利讓他形成殘壘；第3局被威斯柏格（Jordan Westburg）打出二壘安打，上澤面對得點圈危機他再度穩穩抓下後兩棒，包含今天的第3K。

來到第4局，上澤在1出局後遭到王寇頓（Kolten Wong）狙擊敲出三壘安打，這次無法安全下庄，麥肯納（Ryan McKenna）的高飛犧牲打助球隊成功破蛋，今天上澤總計4局挨4安就掉這唯一1分，另外有1次保送、3次三振。

「顯然，這是我春訓投最好的一場比賽，我也很高興能有好的內容。」上澤直之賽後受訪時說。賽後光芒隊靠著第7局的6分攻勢逆轉比分，以7：2帶走勝利，上澤無關勝敗，賽後累積防禦率13.03，距離大聯盟開季還剩下一個多禮拜，上澤在春訓應還會有至少一次登板機會。