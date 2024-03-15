聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／破200球迷舉牌「GOATANI」 讚大谷夫婦看起來很合
載著道奇隊球星的飛機將在今天下午抵達南韓，機場接機大廳已經擠滿超過200名球迷，不少人舉著「GOATANI」的牌子，要歡迎日籍二刀流好手大谷翔平的到來，牌子上英文沒有拼錯，那是將「GOAT（史上最佳）」與大谷名字結合的巧思。
大谷翔平在個人IG限動上發布與太太在登機前的合照，並說自己對這趟海外開幕戰之旅很期待，道奇官方社群平台也發布相同照片，並附註「大谷翔平與他的妻子將前往韓國。」
教士隊在15日凌晨1點多抵達南韓時，仁川國際機場就有近300名球迷聚集，歡迎達比修有、松井裕樹等人的到來，韓籍球員金河成更熱情簽名。
道奇預計抵達時間是今日下午，也吸引更多人群，屆時大谷翔平與妻子田中真美子的現身，勢必會是全場焦點。
根據日本媒體報導，機場現在已經有約200名球迷聚集，其中不少人是「大谷翔平韓國球迷會」成員，舉著「GOATANI」的牌子徹夜等待。
當記者詢問大谷粉絲是否有看到IG上的消息時，不少人都十分關注，也期待看到兩人現身，「他們看起來非常適合。」
道奇預計在20、21日與教士在高尺巨蛋舉行大聯盟開幕戰，教士先發投手是達比修有，大谷翔平有望與經典賽隊友對決。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言