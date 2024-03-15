MLB／大谷翔平白色情人節攜妻放閃 網歪樓：山本由伸也公布喜訊了？

美國職棒道奇隊搭機飛往南韓，準備3月20、21日在首爾舉行的海外開幕戰，大谷翔平在個人社群貼出登機前的照片，不僅有翻譯水原一平、隊友山本由伸，大谷身旁的人就是他的新婚妻子田中真美子。消息一出在昨(14)日晚間炸鍋，似乎所有「大谷太太」又再難過一次，但也有人發現，大谷公開的照片中似乎有三對，且以隊友山本由伸及大谷御用翻譯園田芳大（Yoshihiro Sonoda），疑似錯位看似緊牽著手的畫面最為吸睛。

台灣網友在PTT討論起大谷翔平的妻子，果然是日前猜測的前籃球運動員田中真美子，「他們即將出發前往韓國，報章雜誌都是真的，要一起去看比賽了！」。有趣的是，大谷翔平似乎都挑著日子公布婚訊和妻子，昨日剛好是美國的白色情人節，大谷此舉意在向老婆表示滿滿的心意。

照片公開後，有人發現除了大谷翔平和妻子兩人肩併肩靠著合影之外，右邊那一對的山本由伸及園田芳大看起來也很甜，兩人站在一起，但因為錯位導致看起來很像緊牽著手，讓網友直呼是本日最閃，「我只注意到山本跟翻譯超像牽手」，也有人喊起園田芳大當場變成「山本芳大」。而左邊則站著道奇的翻譯水原一平和其妻子，由於六人的站法成兩人一組，讓網友認為這張公開妻子照似乎有三對，讓網友大讚：「真是甜蜜的三對」。

網友對此則紛紛表示，難道山本由伸也公布了另一半了？兩人看起來很甜啊。據了解，園田芳大在道奇隊年度的「雞翅大胃王」比賽中，一口氣大啖69支雞翅奪冠，拿下大胃王的稱號。也有不少「大谷太太」含淚祝福大谷，並直呼「太太好美」，也稱讚大谷用這種方式公開老婆，「大谷太棒了」。