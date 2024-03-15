MLB／大谷翔平另一半現身？IG限動高䠷女性相隨

美國職棒道奇隊搭機飛往南韓，準備3月20、21日在首爾舉行的海外開幕戰，大谷翔平在個人社群貼出登機前的照片，不僅有翻譯水原一平、隊友山本由伸，大谷身旁的人似乎就是他的另一半。

大谷翔平在IG限動用韓文說：「非常期待。」附上的照片左邊是翻譯水原一平夫婦，右邊是山本由伸與翻譯，最令人吃驚的是，站在照片中央的大谷翔平，身旁是一位身材高䠷的女性，似乎就是隱藏許久的妻子真面目，由大谷翔平親自公開。

雖然大谷並未正式公布，但以兩人親密的距離來看，應該就是他的另一半，大谷翔平在2月29日宣布婚訊後，對於外界好奇太太究竟是誰？一直賣著關子。

不少球迷看照片認人，認為這位女性就是先前謠傳許久的日本女子籃球員田中真美子，田中真美子在去年突然引退，並刪掉個人IG帳號。