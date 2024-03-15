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MLB／南韓開幕戰…大谷對決達比修 山本備戰

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
道奇隊日籍投手山本由伸昨天在熱身賽先發，投4.2局失4分。（路透）
道奇隊日籍投手山本由伸昨天在熱身賽先發，投4.2局失4分。（路透）

大聯盟海外開幕戰倒數，道奇隊日籍投手山本由伸全力備戰新球季，昨天對水手隊之戰先發4.2局失4分吞敗，帶著熱身賽防禦率8.38前進南韓，道奇總教練羅伯茲卻說他的表現不錯，山本也強調「還要繼續調整，但已經準備好了」。

道奇和教士隊20、21日將在首爾高尺巨蛋進行開季2連戰，也是大聯盟例行賽首次登陸南韓，兩隊共有6名日、韓球員，造成瘋狂搶票熱潮；教士首戰推出達比修有先發，道奇把第2戰重任交給山本，儘管狀況未達百分之百，他期待地說：「很高興展開大聯盟生涯。」

山本昨投球數增至72球，4.2局被揮出8支安打、投出7次三振，前3局雖讓水手掛零，但4、5局各失兩分，道奇終場1：8落敗，他也吞下熱身賽首敗，出賽3場合計9.2局失9分全是自責分，旅美生涯首次熱身賽投球任務告終。

羅伯茲表示，山本有機會利用熱身賽了解大聯盟打者，昨天前兩局表現完美，3到5局變化球不夠穩定，還是滿意他的表現。

大谷和道奇簽下10年7億美元天價合約，無疑是海外開幕戰最受矚目的巨星，昨對水手3個打數掛零、吞下兩次三振，打擊率從5成79掉到5成，下一戰將在南韓對決日職火腿隊前輩達比修，讓日本球迷充滿期待。

大谷翔平 山本由伸 達比修有

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