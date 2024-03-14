MLB／教士補進強投後…主力中繼還沒搭機就紅眼離隊

教士隊在前往南韓前夕啟動重大交易，從白襪隊換來強投希斯（Dylan Cease），代價是3名潛力新秀加上牛棚主力威爾森（Steven Wilson），威爾森接到電話時，人正在等待準備前往機場的球隊巴士。

希斯2022年以14勝8敗、防禦率2.20的成績，在塞揚獎票選排名第二，去年球季雖然成績下滑，但連3季先發超過30場、投滿165局的成績仍具高價值，外加今年年薪僅800萬美元，要到2026年才成為自由球員。

教士隊付出自家農場第5名的右投索普（Drew Thorpe）、第7名外野手薩瓦拉（Samuel Zavala）、第8名右投伊利亞提（Jairo Iriarte）三名潛力股，加上近兩年的牛棚主力威爾森，才成功換到希斯。

交易發生當下，一群教士隊球員正在訓練基地外的野餐桌旁聚集，等待著球隊巴士，因為今天熱身賽結束後，全隊就要飛往南韓，準備3月20日、21日在首爾舉行的海外開幕戰。

威爾森跟馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）、金恩（Michael King）等投手同桌，他突然拿起手機看了一下，笑了一下站起身，到角落接聽電話，講話的聲音也越來越低。

隨後威爾森把車子開到訓練基地附近，開始將個人用品放到後車廂，新秀梅里爾（Jackson Merrill）站起來給了威爾森一個擁抱，接著是在教士球團工作的霍夫曼（Trevor Hoffman），金恩與捕手東岡凱爾一一向威爾森道別。

最後威爾森與一旁還沒離開的記者們握手道別，眼眶還有些泛紅，他勉強擠出笑容說：「之後再聊吧。」