MLB／希斯上季防禦率破4 教士總管仍有信心：他正進入黃金期

大聯盟開季在即，今日傳出重磅交易，教士隊以4名球員為代價，向白襪隊換來了王牌希斯（Dylan Cease），根據報導，希斯不會參與在首爾舉行的海外開幕戰，但身為交易包裹之一的後援投手威爾森（Steven Wilson）心情就不美麗了，因為交易案的關係他錯過了一趟韓國之旅。希斯上賽季防禦率4.58並不理想，但主要是受到白襪隊糟糕的防守影響，根據美國棒球數據網站「FanGraphs」指出，去年白襪的DRS（防守替球隊首下的分數）為-38.5，排名聯盟墊底，來到偏投手的教士主場，希斯的成績有望觸底反彈。

根據教士總管普瑞勒（A.J. Preller）的說法，從休賽季初就持續針對希斯交易案談判，球隊新賽季並不打算打掉重練，而是對陣容進行重整，經過一個休賽季的操盤，球隊「瘦身」成功，省下了約1億美元團隊薪資，普瑞勒也對尚有2年控制權的希斯讚不絕口：「他正進入生涯的黃金時期，只要能提供高品質的先發投球，我們就會對相關交易有興趣。」

教士送給白襪的球員中有3名新秀，分別是百大新秀排名第85的投手索普（Drew Thorpe）、農場排名第7的外野手薩瓦拉（Samuel Zavala）、第8的投手伊里亞提（Jairo Iriarte），而29歲的威爾森是包裹中唯一的大聯盟球員，近2年他共登板102場，拿下22次中繼成功，防禦率3.48，是球隊的主力牛棚。

威爾森臨上機前得知被交易，去不成首爾。 路透

教士今天賽後啟程前往韓國，而威爾森則在登上往機場的球隊巴士前遭到交易，當時威爾森和女朋友、隊友正在球隊設施外的野餐桌旁等待，接著手機收到訊息，是一通來自制服組的電話，當電話掛斷，威爾森默默回到球場，把個人物品搬到後車廂內，隨後眼眶泛紅和隊友們一一道別，準備向新東家報到。