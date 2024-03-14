MLB／從小是藍鳥迷！老將瓦托曝若登上大聯盟不想穿招牌背號
紅人隊休賽季宣布不執行隊史傳奇球星瓦托（Joey Votto）的選擇權，讓他生涯首次進入自由市場，而他近期終於找到下家，以小聯盟合約附帶春訓邀請加盟祖國球隊藍鳥隊，而他對於衣錦環鄉也顯得相當興奮，希望新賽季可以與社區共築更緊密的連結。
從穿了整個棒球生涯的紅色制服改披藍衫，年屆40的瓦托首次轉隊就是回到熟悉的加拿大，他提到這對自己而言是「超現實」的狀況，雖然從小就是藍鳥球迷，但瓦托職業生涯從來沒有預料到有機會效力藍鳥。
瓦托表示，自己過去在辛辛那提休賽季都會深入當地社區當志工，也會將這項例行公事帶來多倫多，在家鄉做這件事別具意義，「最激勵我的是終於有機會真正幫助我的社區，回饋養育我並照顧我家人的社區，這是我登上大聯盟後最重要的工作。」
至於談到老東家紅人，瓦托提到雙方已經「和平分手」，目前還沒有考慮過未來要重回紅人體系，「我想，他們很明顯已經向前走了。」
瓦托從登上大聯盟至今都是穿著19號球衣，而目前藍鳥陣中還沒有人穿這個背號，當被問及是否會想續批招牌背號，瓦托語出驚人坦言：「我不想穿19號，當我被叫上大聯盟時，19號也不是我要求的，這從來就不是我想要的號碼；但我穿著它成長，也漸漸融入了它，辛辛那提的球迷將我和19號球衣連結在一起，如果我進入大聯盟，我想我不會穿那個號碼。」
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