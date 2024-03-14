快訊

00940討論爆表 還沒上市就有自救會！申購量龐大券商吃不消

69歲成龍近照曝光 網驚「迅速老化」嘆：歲月也不饒過武打巨星

國民黨議員陳重文遭檢廉搜索帶走 地方人士曝：檢方疑2周前就來過

MLB／從小是藍鳥迷！老將瓦托曝若登上大聯盟不想穿招牌背號

聯合新聞網／ 綜合報導
過去十餘年，19號球衣一直是瓦托的代名詞。 美聯社
過去十餘年，19號球衣一直是瓦托的代名詞。 美聯社

紅人隊休賽季宣布不執行隊史傳奇球星瓦托（Joey Votto）的選擇權，讓他生涯首次進入自由市場，而他近期終於找到下家，以小聯盟合約附帶春訓邀請加盟祖國球隊藍鳥隊，而他對於衣錦環鄉也顯得相當興奮，希望新賽季可以與社區共築更緊密的連結。

從穿了整個棒球生涯的紅色制服改披藍衫，年屆40的瓦托首次轉隊就是回到熟悉的加拿大，他提到這對自己而言是「超現實」的狀況，雖然從小就是藍鳥球迷，但瓦托職業生涯從來沒有預料到有機會效力藍鳥。

瓦托表示，自己過去在辛辛那提休賽季都會深入當地社區當志工，也會將這項例行公事帶來多倫多，在家鄉做這件事別具意義，「最激勵我的是終於有機會真正幫助我的社區，回饋養育我並照顧我家人的社區，這是我登上大聯盟後最重要的工作。」

至於談到老東家紅人，瓦托提到雙方已經「和平分手」，目前還沒有考慮過未來要重回紅人體系，「我想，他們很明顯已經向前走了。」

瓦托從登上大聯盟至今都是穿著19號球衣，而目前藍鳥陣中還沒有人穿這個背號，當被問及是否會想續批招牌背號，瓦托語出驚人坦言：「我不想穿19號，當我被叫上大聯盟時，19號也不是我要求的，這從來就不是我想要的號碼；但我穿著它成長，也漸漸融入了它，辛辛那提的球迷將我和19號球衣連結在一起，如果我進入大聯盟，我想我不會穿那個號碼。」

分手 制服 加拿大 多倫多

相關新聞

MLB／紅襪二壘手是誰？林子偉前隊友答對後加碼「台灣髒話」

現效力水手隊的內野手查維斯（Michael Chavis）生涯從紅襪隊起步，他近日受訪時被問到首登大聯盟的時光，他記得當天先發名單所有球員，但忘記我國好手林子偉，經主持人提醒後，才想到是林子偉，他接著

MLB／教士補進強投後…主力中繼還沒搭機就紅眼離隊

教士隊在前往南韓前夕啟動重大交易，從白襪隊換來強投希斯（Dylan Cease），代價是3名潛力新秀加上牛棚主力威爾森（...

MLB／從小是藍鳥迷！老將瓦托曝若登上大聯盟不想穿招牌背號

紅人隊休賽季宣布不執行隊史傳奇球星瓦托（Joey Votto）的選擇權，讓他生涯首次進入自由市場，而他近期終於找到下家，以小聯盟合約附帶春訓邀請加盟祖國球隊藍鳥隊，而他對於衣錦環鄉也顯得相當興奮，希望

MLB／斗山熊3投對決道奇、教士 李承燁說不想妨礙他們

道奇、教士隊今天分別打完熱身賽後，準備動身前往南韓，迎接20日在首爾高尺巨蛋開打的大聯盟海外開幕戰，兩隊交手前先和南韓國...

MLB／釀酒人明星終結者有麻煩！背部應力性骨折需休3個月

大聯盟開季在即，國聯中區勁旅釀酒人隊卻傳出壞消息，明星終結者威廉斯（Devin Williams）今天傳出背部應力性骨折，必須缺席至少3個月，中繼投手尤理柏（Abner Uribe）和帕揚普斯（Joe

MLB／洋基爭白襪王牌搶輸教士 該回頭考慮史奈爾？

白襪王牌希斯（Dylan Cease）爭奪戰結果出爐，不是缺王牌的洋基隊，也不是衛冕軍遊騎兵隊！ 根據大聯盟官網報導，教士隊今天以3名農場前10新秀加上後援投手威爾森（Steven Wilson

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。