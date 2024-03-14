MLB／斗山熊3投對決道奇、教士 李承燁說不想妨礙他們

道奇、教士隊今天分別打完熱身賽後，準備動身前往南韓，迎接20日在首爾高尺巨蛋開打的大聯盟海外開幕戰，兩隊交手前先和南韓國家隊進行熱身賽，擁有「國民打者」美譽的南韓職棒斗山熊 隊總教練李承燁鼓勵隊上3名國手，好好把握難得機會吸取經驗。

大聯盟例行賽首次在南韓進行，道奇和教士在20、21日進行2連戰，這兩場停受矚目的比賽開打前，先進行4場熱身賽；道奇17日對決培證英雄隊，教士和南韓隊交手，隔天分別對戰南韓隊、去年韓職冠軍LG雙子隊。

國家隊35人名單以去年杭州亞運、亞洲職棒冠軍爭霸賽國手為主，為2026年世界棒球經典賽提早做準備，部分職棒總教練對入選球員改變作息有些擔憂，就怕影響韓職開季表現。

李承燁看法不同，他說：「自己曾經效力國家隊，和新球員一起訓練時，可以學到很多東西。」

斗山熊隊有3名投手進入國家隊，李承燁強調正面看待此事，相信球員都想為母隊和國家隊拚出好成績，「我不想妨礙他們，只要他們保持自己的節奏，我就會繼續給他們效力國家的機會。」

李承燁去年接下斗山熊隊教頭職務，戰績74勝2和68敗排名第5，季後賽外卡戰不敵NC恐龍隊，先發投手群防禦率3.64雖是聯盟10隊最低，不過打擊率、得分幾乎墊底。

韓職新球季將於23日開打，放眼新球季，他說：「先發投手若能夠保持去年狀態，打線也能支持他們，我們將會表現出色。」