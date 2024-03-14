MLB／釀酒人明星終結者有麻煩！背部應力性骨折需休3個月
大聯盟開季在即，國聯中區勁旅釀酒人隊卻傳出壞消息，明星終結者威廉斯（Devin Williams）今天傳出背部應力性骨折，必須缺席至少3個月，中繼投手尤理柏（Abner Uribe）和帕揚普斯（Joel Payamps）預計將暫代守護神職務。
威廉斯2020年登上大聯盟就一鳴驚人奪下新人王，過去幾年一直是聯盟最具宰制力的後援投手，前年季中在海德（Josh Hader）被交易走後便接下關門任務，去年威廉斯首個完整終結者賽季，拿下8勝3敗36次救援成功，被打擊率僅1成29排名聯盟最低，且防禦率僅1.53，獲得去年國聯最佳救援投手獎。
威廉斯目前在春訓表現不佳，1.1局投球被敲2安、送出4次保送，一共丟掉4分。根據報導，威廉斯從去年9月開始背部就不太舒服，到了春天依舊沒有舒緩，雖然上周接受影像檢查，隊醫表示無須擔心，但由於不適感持續存在，尋求第二意見後確認將動刀，代表得缺席上半季。
在威廉斯進廠維修後，釀酒人終結者位置開放競爭，其中又以去年登板次數最多的帕揚普斯有機會，上季他出賽69場拿下7勝5敗，防禦率僅2.55。
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