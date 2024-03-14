MLB／天使開季名單預測3.0 填補大谷翔平投打人選出爐

天使隊備戰29日新球季首戰，官網今天推出開季名單預測3.0，在超級球星大谷翔平離隊後，如何填補他的投打空缺成為重點，新任總教練華盛頓（Ron Washington）已有明確想法。

大谷在天使6年從未打過季後賽，改披道奇隊球衣簽下10年7億美元天價合約，過去奪下兩座美聯MVP、一次排名第2，還有一次塞揚獎票選第4，加上去年44轟贏得美聯全壘打王，一大堆驚人投打數字要如何彌補，確實是教練團的考驗。

大谷去年打擊率3成04、44轟、95分打點、151支安打、上壘率4成12都是天使最佳數字，以投手身分繳出10勝5敗、防禦率3.14，也是全隊唯一拿下二位數勝場的投手。

天使官網今天公布的開季指定打擊是朱力（Brandon Drury），去年26轟在隊上排名第2，楚奧特（Mike Trout）、瑞登（Anthony Rendon）如果沒有外野、三壘守備任務，也可分擔任務。

另外，大谷離隊後，近年6人輪值先發投手也將回到5人，分別是山多瓦（Patrick Sandoval）、安德森（Tyler Anderson）、德梅斯（Reid Detmers）、西塞斯（Chase Silseth）、肯寧（Griffin Canning），其中除了西塞斯，其餘都是去年固定輪值人選。

天使29日作客巴爾的摩，和去年美聯東區冠軍金鶯隊（101勝美聯最佳）展開3連戰，華盛頓還不急著公布開幕戰先發投手，強調要看這5人的春訓表現再說。