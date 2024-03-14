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MLB／洋基爭白襪王牌搶輸教士 該回頭考慮史奈爾？

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基沒搶到白襪王牌，或許該回頭考慮塞揚強投史奈爾了！ 美聯社
洋基沒搶到白襪王牌，或許該回頭考慮塞揚強投史奈爾了！ 美聯社

白襪王牌希斯（Dylan Cease）爭奪戰結果出爐，不是缺王牌的洋基隊，也不是衛冕軍遊騎兵隊！

根據大聯盟官網報導，教士隊今天以3名農場前10新秀加上後援投手威爾森（Steven Wilson）為代價，向白襪隊換來了王牌投手希斯，不過他並不會參與在首爾舉辦的海外開幕戰。

教士今天以3名新秀為籌碼換來了白襪王牌希斯。 法新社
教士今天以3名新秀為籌碼換來了白襪王牌希斯。 法新社

希斯曾在2022年高居美聯塞揚獎第2名，目前尚有2年控制權的他，整個休賽季在交易市場上詢價熱度都很高，勇士、金鶯、遊騎兵都曾有興趣，其中最積極的當屬新科世界大賽冠軍遊騎兵，而洋基在王牌投手柯爾（Gerrit Cole）確定缺陣至少1個月後，也和白襪重啟談判。

然而最終贏下這場爭奪戰的是教士，他們開出的包裹包括百大新秀排名第85的投手索普（Drew Thorpe）、農場排名第7的外野手薩瓦拉（Samuel Zavala）、第8的投手伊里亞提（Jairo Iriarte）及後援投手威爾森。

白襪上季團隊防守排名聯盟後段班，守備率排名第4；而教士除了球場偏投手，內野防線也更加堅強，上賽季守備率排名聯盟第6，團隊先發防禦率3.69，上賽季迷航的希斯來到教士後有望重拾王牌身手，他將和達比修有、馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）、金恩（Michael King）組成前4號輪值。

而對希斯有急迫需求的洋基如今得要再找備案，目前自由市場上兩大投手史奈爾（Blake Snell）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）仍待價而沽，洋基曾對史奈爾開出5年1.5億報價，但先前傳出已撤回，但好消息是去年以大約簽下的洛登（Carlos Rodon）調整狀況漸入佳境，今天先發4局僅被敲出1支安打。

團隊 後援 洋基

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