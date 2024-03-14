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MLB／藤浪晉太郎火球連發1局2K 自認狀態不錯

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大都會日籍投手藤浪晉太郎今天中繼1局投出2K、三上三下。 美聯社
大都會日籍投手藤浪晉太郎今天中繼1局投出2K、三上三下。 美聯社

大都會隊今天以6：5擊敗太空人隊，日籍投手藤浪晉太郎中繼1局投出2K、三上三下，沒有受到春訓期間一度返國的影響，藤浪晉太郎說：「我認為今天投球的狀態，就顯示調整得還不錯。」

大都會今天先發投手塞佛里諾（Luis Severino）投4局被敲2安，僅因梅爾（Jake Meyers）的全壘打丟掉1分，另有3K；打線則是在5局下靠安打串連攻進4分。

大都會後續4任投手都沒掉分，包含8局上登板的藤浪晉太郎，他先三振掉亨斯利（David Hensley），接著讓巴斯提塔斯（Jesus Bastidas）敲出內野飛球出局，最後四球三振掉史蒂芬斯（Chad Stevens）。

藤浪晉太郎1局投12球，其中僅4顆壞球，控球狀況看起來沒有問題，而最快球速也來到96.4哩（約155.1公里），最後三振的一球也有96.2哩（約154.8公里），春訓防禦率下修到3.38。

「春訓期間事務繁多。」藤浪晉太郎接受「SNY」訪問時表示：「像是中間也回國了一趟，但目前身體、健康狀態都維持的不錯，有個不錯的春訓，投球狀態也反映了這點，今天感覺不錯。」

藤浪退場後，9局登板的紐那斯（Dedniel Nunez）0.2局狂失4分，也讓比賽回到原點，不過9局下大都會隊靠著蘇奧齊（Joe Suozzi）的再見高飛犧牲打贏球。

大都會 藤浪

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