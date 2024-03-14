MLB／山本由伸防禦率8.38結束熱身賽 下一戰就前進首爾

道奇隊日籍投手山本由伸今天先發對決水手隊，1局上連飆3次三振，投完前3局有效壓制打者，接下來兩局卻失4分，道奇終場1：8落敗，他也吞下旅美熱身賽首敗，下次出賽就是21日在南韓首爾進行的大聯盟海外開幕系列賽第2戰亮相，也是大聯盟生涯初登板。

山本用72球完成4.2局任務，其中46顆好球，被揮出8支安打，投出7次三振、1次保送，失4分都是自責分，熱身賽防禦率8.38（出賽3場，合計9.2局失9分），他說：「還未完全調整好，很高興展開大聯盟生涯。」

水手打線首次面對山本，前3局出現1支安打、1次保送，但吞下5K，很快做了調整，4局上連續出現4支安打，佛蘭斯（Ty France）在滿壘時揮出兩分打點安打，成為致勝一擊。

5局上，水手又連續出現兩支安打，加上山本暴投攻占二、三壘，賈維爾（Mitch Garver）適時二壘打攻下兩分，山本在二壘有人時退場，結束第3場熱身賽投球任務，防禦率達8.38。

山本全力備戰21日對教士隊之戰，此役再度測試各種球路，包括96英里速球、85英里變化球都K掉打者，但也出現違反投球計時器、暴投的狀況；他強調在投手教練的幫助下，已經愈來愈適應大聯盟投球，「我還要繼續調整，但已經準備好了。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，山本有機會利用熱身賽了解大聯盟打者，今天前兩局表現完美，3到5局變化球不夠穩定，還是很滿意他的表現。