MLB／上季末成績超火 小熊主帥期待鈴木誠也晉身頂尖打者

日籍強打鈴木誠也去年下半季手感火燙，今年春訓延續好狀態，目前累計打擊率3成16，攻擊指數破0.9，而小熊隊新任主帥康索（Craig Counsell）也對他有很高期待，認為歷經去年季初的低潮，如今的鈴木誠也已經進化到另一個層級。

鈴木誠也上季前半段時間受到傷病及心理因素，整體表現並不突出，但在8月份回到打線後，打擊頓時開竅，成為聯盟季末最可怕的打者之一，鈴木最後47場比賽打擊率高達3成56，貢獻11轟、15支二壘安打及37分打點，期間打擊率及WRC+（標準化加權得分創造）都排名聯盟第3，甚至超過亞古納（Ronald Acuna Jr.）、哈波（Bryce Harper）等強打。

鈴木誠也去年下半季打擊最大的改變在於提高前3球的揮棒頻率，8月大幅上升至2成8、9月則是2成24，都比賽季前半段來得高，換來的是長打率大幅上升、三振率下降，保送率則僅有些微跌幅。

鈴木受訪時表示，自己在低潮期間針對揮棒進行修正，並觀察貝林傑（Cody Bellinger）、史旺森（Dansby Swanson）的打擊機制，和打擊教練討論不同的訓練方式，「我只是制定一個事先計畫，並確保每天都能完成這些任務......當事情進展順利，我知道這是因為我有所準備，對於心理層面有很大幫助。」

小熊隊新任教頭康索過去幾年曾是同分區釀酒人隊主帥，可說是親眼見證鈴木的蛻變，他提到，隨著鈴木的打擊成績不斷上揚，投手制定作戰計畫也更加困難，「他是聯盟最危險的打者之一，每每擊球都能造成傷害，投手可能會想說：『好吧，雖然可能會被敲安，但至少能避免重傷害。』對我來說去年鈴木就達到這樣的境界。」