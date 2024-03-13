MLB／棒球文化深入社會角落 美國棒球參與人口數寫16年新高

根據美國體育與健身產業協會報告指出，2023年美國棒球參與人數接近 1670 萬人，這是自2008年開始調查以來最高數字，若再加上壘球人數更可高達2530萬人。

報告中細節提到，在6歲至12歲的年齡層，棒球是參與度最高的運動，自2015年以來，大聯盟和美國棒球協會著手推動「PLAY BAll」計畫，旨在為不同社區之間的棒球和壘球運動提供更多的機會，鼓勵年輕人即便沒有正規的裝備、18位球員、專業的裁判，都能在任何時間地點從事棒球相關活動。

同時，這項計畫推動許多不同形式、全年無休的小比賽，讓所有人都能感受到棒球的樂趣，6月份更有一連3天「PLAY BALL週末」。

「Fun At Bat」是PLAY BAll旗下針對小朋友的校內入門活動，新的一年也將繼續在全美 50 個州、華盛頓特區以及波多黎各的每所公立學校啟動。此外這項計畫也在墨西哥、巴西和英國營運，推動棒球的無國界化，光是在美國，該計劃就惠及了數百萬青少年，根據調查，美國光是將棒球當成休閒活動的人口就佔890萬，這是推動計畫前的2倍。