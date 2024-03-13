MLB／滿血回歸書寫紅襪「故事」 史托瑞：想每天都上場

明星游擊手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）近2個賽季飽受傷勢之苦，也讓前年簽下的6年1.4億肥約顯得相當溢價，不過他這個休賽季身體狀況良好，本季將健康開季，而他受訪時也信心喊話，希望能在波士頓的第3個賽季重新找回明星身手。

史托瑞加盟紅襪隊後合計出賽137場，上季則因右肘手術僅打43戰，留下2成03低迷打擊率，僅出現3轟，表現令人大失所望，還被美媒評為紅襪近年來最後悔的簽約之一。不過史托瑞今年春訓調整得不錯，目前打擊率高達3成6，攻擊指數破1，有望以紅襪生涯最好的狀態開季。

史托瑞也對開季感到迫不及待，他提到這是紅襪生涯最健康、準備最充足的一季，「我感覺自己已經好幾年沒在攻防兩端展現真正的自我了，我為自己是名全方位的球員而感到自豪......現在身體已經進入狀況，我們會繼續做好賽前工作，目標是保持健康。」

紅襪教頭柯拉（Alex Cora）則指出，史托瑞整個春天的進步顯而易見，選球上是觀察球員的重要指標，從這方面可以看出來史托瑞春訓的節奏始終不躁進，狀態比前2年好太多，「我知道他在洛磯時期是全壘打好手，跑壘能力也很好，我不想預設數字，但如果他能在芬威把球往空中打，那他會有個很棒的賽季。」

目前球隊預計史托瑞將是先發游擊手，並且擔任先發第4棒，銜接前後2兩位重砲狄佛斯（Rafael Devers）和卡薩斯（Triston Casas）。