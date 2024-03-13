MLB／賈吉MRI檢查後親自釋疑 談王牌柯爾：祈禱好事到來

洋基隊投打雙雄近期都接受核磁共振（MRI）檢查，令不少洋基迷心懸在半空中，「法官」賈吉（Aaron Judge）今天先透露好消息，「一切都很好。」談到隊友柯爾（Gerrit Cole）則說：「我們祈禱最好的事到來。」

賈吉近期因身體不適接受檢查，他表示身體並無大礙，本周就可恢復揮棒，目標是趕上開幕戰，「已經跑過檢查流程，一切都很好，就跟我之前說的一樣，有一點點不舒服，需要休息幾天，希望很快就能回到場上。」

至於不舒服的地方，賈吉指出，是在腹部中段位置，而不是過去曾受傷的斜腹肌，主要是在揮棒後的跟進動作會有不適，「我認為可能跟從去年11月每天揮棒到現在才這樣，特別是右腳大拇指受傷之後，機制有一點跑掉。」

賈吉今天原本列在打擊練習名單中，但並未出席，他表示，自己寧願在春訓多休幾天，而不是在4、5月錯過賽季，他希望能在開幕戰前打到30個打數，但目前還不需要太過急躁。

賈吉指出，身體的不適有可能是因為他從去年11月開始每天揮棒到現在導致，「特別是在右大拇指的傷勢回來，當機制有一點跑掉，而且正在修理某些事情的時候。」賈吉表示，他寧可於現在這些不太重要的比賽休息幾天，而不是到4、5月（例行賽開始後）才休息。

不只賈吉，王牌投手柯爾也因投球的右手肘不適去照MRI，球隊目前未公布柯爾的回歸日期，也讓他能否趕上開季必須打個問號。

賈吉表示，他看到柯爾先前投出95、97哩的球速，「我知道他的恢復狀況不如他的預期，這人又是個完美主義者，我只能期待聽到好消息，就算他需要缺席個幾周，我們也接受，而不是發生更壞的事，我們祈禱最好的事到來。」