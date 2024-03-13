MLB／鄭宗哲春訓20打數敲2轟 海盜隊下放2A動用選擇權

海盜隊台灣小將鄭宗哲結束今年的大聯盟熱身賽之旅，今日球團動用選擇權將他下放至小聯盟2A，而在響尾蛇隊的陳聖平今天則是替補出賽，沒有打擊機會。

22歲的鄭宗哲在休賽季被放進40人名單，今年繼2022年後第二次參與大聯盟熱身賽，雖然在春訓20個打數敲出5支安打、2轟，打擊率2成50，另有8次三振，但仍被下放。

鄭宗哲要爭取開季大聯盟難度本來就不小，而作為40人名單成員，有3次下放選擇權的機會，該年行使後，就可任意在大小聯盟間升降，這也代表今年海盜隊需要人手的時候，鄭宗哲會是首要考量，而大聯盟網站也將他排在新秀第9名。

陳聖平則是在今天與教士隊之戰第8局上場代跑，之後接替守備游擊，但沒有打擊機會，目前在熱身賽出賽5場，5打數敲出2安打，有2分打點，打擊率4成。