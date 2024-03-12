MLB／春訓已體感百球操勞 洋基王牌柯爾手肘不適照MRI
洋基傳來令團隊緊張的消息，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）的右手肘不適，將進行MRI核磁共振檢查，總教練布恩（Aaron Boone）指出，他在兩場先發之間的恢復狀況稍有異常，「現在是有點不舒服，但我還不會說是疼痛。」
柯爾目前僅在春訓熱身賽出賽一場，3月2日投2局共用39球，被敲4安打、失3分，挨了一發全壘打，後來投了一場隊內模擬賽事，原本預計在周三再度出賽，但洋基已決定暫緩公布該役先發投手。
布恩今天受訪指出，「他說他現在的恢復狀況像是球季中投到100球的感覺，當他投45到55球時，通常不會碰到這樣的問題，他現在感覺到比較大的負擔，所以我們決定安排MRI檢查。」
布恩強調，柯爾前役的球威、控球都沒有問題，只是兩場先發之間恢復到第5、6天時感覺怪怪的，與過去習慣的手肘狀況有些不同。布恩表示，對於柯爾的診斷結果，預計這兩天不會對外有明確說明，球團可能會先尋求多方意見。
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