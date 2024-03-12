MLB／春訓已體感百球操勞 洋基王牌柯爾手肘不適照MRI

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基王牌投手柯爾。美聯社
洋基王牌投手柯爾。美聯社

洋基傳來令團隊緊張的消息，王牌投手柯爾Gerrit Cole）的右手肘不適，將進行MRI核磁共振檢查，總教練布恩（Aaron Boone）指出，他在兩場先發之間的恢復狀況稍有異常，「現在是有點不舒服，但我還不會說是疼痛。」

柯爾目前僅在春訓熱身賽出賽一場，3月2日投2局共用39球，被敲4安打、失3分，挨了一發全壘打，後來投了一場隊內模擬賽事，原本預計在周三再度出賽，但洋基已決定暫緩公布該役先發投手。

布恩今天受訪指出，「他說他現在的恢復狀況像是球季中投到100球的感覺，當他投45到55球時，通常不會碰到這樣的問題，他現在感覺到比較大的負擔，所以我們決定安排MRI檢查。」

布恩強調，柯爾前役的球威、控球都沒有問題，只是兩場先發之間恢復到第5、6天時感覺怪怪的，與過去習慣的手肘狀況有些不同。布恩表示，對於柯爾的診斷結果，預計這兩天不會對外有明確說明，球團可能會先尋求多方意見。

Gerrit Cole 柯爾 洋基

延伸閱讀

NBA／勇士小將放槍格林幫緩頰 湯普森已做好柯瑞缺陣準備

NBA／傷兵潮意外挖出更多可用之兵 柯爾大讚：板凳充滿才華

NBA／勇士新秀送字母哥「食二鍋」 柯爾承諾給更多上場時間

NBA／勇士睽違已久迎完全體！柯爾解釋魯尼只打6分鐘原因

相關新聞

MLB／達比修有第4度扛開幕戰 首爾戰無緣過招山本由伸

道奇、教士隊的南韓首爾開幕系列賽先發投手公布，達比修有將為教士扛起首戰，山本由伸則是道奇第二場的先發投手，兩位日本強投無...

MLB／收了保時捷再收球鞋 凱利：大谷就是我的贊助商

道奇隊投手凱利（Joe Kelly）因為將17號背號出讓大谷翔平，老婆獲得一台保時捷作為回禮，大谷的大方還不僅於此，凱利...

MLB／春訓已體感百球操勞 洋基王牌柯爾手肘不適照MRI

洋基傳來令團隊緊張的消息，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）的右手肘不適，將進行MRI核磁共振檢查，總教練布恩（Aa...

MLB／因經典賽受傷休兵一年 大都會狄亞茲明將重返投手丘

大都會隊終結者狄亞茲（Edwin Diaz）去年代表波多黎各參加經典賽，沒想到在贏球慶祝時右膝被隊友弄傷，最終因右膝髕骨韌帶撕裂整季報銷。歷經一年的復健後，狄亞茲終於要在明天對馬林魚隊的春訓熱身賽復出

MLB／鄧愷威滑球獲評巨人新秀第一 透露秘訣沒事就握球

美國職棒大聯盟春訓，舊金山巨人隊台灣投手鄧愷威近日實戰投球，受總教練關注。他的滑球被評為巨人新秀第一名，受訪時透露秘訣「...

MLB／亞洲投手落難日！菊池雄星挨兩轟、另外3人都吞敗投

今天堪稱亞洲投手落難日，包含藍鳥隊菊池雄星、光芒隊上澤直之、大都會隊藤浪晉太郎及教士隊高佑錫都被打爆。 菊池雄星面對金鶯隊，首局先被桑坦德（Anthony Santander）敲陽春砲，又遭金鶯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。