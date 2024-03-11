MLB／因經典賽受傷休兵一年 大都會狄亞茲明將重返投手丘
大都會隊終結者狄亞茲（Edwin Diaz）去年代表波多黎各參加經典賽，沒想到在贏球慶祝時右膝被隊友弄傷，最終因右膝髕骨韌帶撕裂整季報銷。歷經一年的復健後，狄亞茲終於要在明天對馬林魚隊的春訓熱身賽復出。
狄亞茲2022年賽季繳出統治級表現，單季摘下32次救援成功，防禦率僅1.31。大都會季後給他5年1.2億美元大約，成史上最貴終結者。沒想到合約還沒開始，他就在經典賽贏球慶祝時意外受傷。
大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）今天預告，明天面對馬林魚，狄亞茲會登板投球，他說，「經歷漫長一年復健後，他第一次在大聯盟比賽投球，我認為這對我們所有人來說都很重要。」
狄亞茲投球數預計會控制在20球以內，他受訪時強調，「我知道我很健康，只想要上場比賽。」他也提到自己能上場後，大都會讓他去小聯盟投幾場，自己的感覺很不錯。
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