快訊

台中獨力造蛋今開工！阿妹可唱「10天10夜」 盧秀燕孵出2028總統夢？

日本特效擊敗好萊塢！70歲哥吉拉首創紀錄獲奧斯卡獎 台灣還看不到

太陽花學運斷送與世界經濟接軌 台灣下個10年有新選擇？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／道奇3連星6安打、4打點踩爆響尾蛇 道奇教頭太滿意打線

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇的豪華打線陣容今天再度火力展示。 美聯社
道奇的豪華打線陣容今天再度火力展示。 美聯社

道奇隊今天在春訓熱身賽以12：1踩爆響尾蛇隊，3連星打線合計6安打、4分打點，大谷翔平3打數敲出1支二壘打，有1次保送，預計再於美國打兩場熱身賽後，就要飛往首爾備戰海外開幕戰。

道奇的豪華打線陣容今天再度火力展示，第一棒的貝茲（Mookie Betts）3打數敲出3安打、跑回2分，第三棒弗里曼（Freddie Freeman）雙安都長打，包括1支兩分砲、1支三壘打，貢獻3分打點，大谷則是在第6局敲出二壘打、帶有1分打點。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）對打線表現超滿意，「團隊展示了很棒的攻擊能力，翔平和弗里曼都有長打，整體來說，就是很棒的一天。」

羅伯茲表示，大谷預計在明天休兵一天，接著周三、周四出賽，接著就要飛往南韓首爾，將在當地打2場熱身賽、2場與教士隊的海外開幕系列賽。

弗里曼 羅伯茲 道奇

延伸閱讀

不奪冠就算失敗 道奇、勇士注定必有一戰

MLB／讓貝茲改守游擊 道奇教頭：目前是永久的

MLB／大谷首度「已婚男」出賽全上壘 賽前和弗里曼比身高

MLB／大谷翔平道奇首戰就開轟 MVP連線感覺被保護

相關新聞

MLB／道奇3連星6安打、4打點踩爆響尾蛇 道奇教頭太滿意打線

道奇隊今天在春訓熱身賽以12：1踩爆響尾蛇隊，3連星打線合計6安打、4分打點，大谷翔平3打數敲出1支二壘打，有1次保送，...

MLB／響尾蛇暖心安排 道奇教頭與子同場出賽留溫馨畫面

道奇隊今天在春訓熱身賽過招響尾蛇隊，賽前先上演溫馨畫面，響尾蛇安排小聯盟選手柯爾．羅伯茲（Cole Roberts）隨隊...

MLB／紀念鳥山明…大谷上壘動作類「合體術」 教練改命名DBZ

「七龍珠」作者、日本漫畫家鳥山明日前過世，享壽68歲，昨天消息曝光，各界緬懷，大谷翔平也被直擊賽前在休息區做出「融合」動...

MLB／鄭宗哲守住李灝宇 3台將同日出賽

大聯盟春訓熱身賽今天3台將同日出賽，海盜隊鄭宗哲、老虎隊李灝宇同場較勁，響尾蛇隊陳聖平也在對皇家隊之戰出賽，只不過3人合...

MLB／收了保時捷再收球鞋 凱利：大谷就是我的贊助商

道奇隊投手凱利（Joe Kelly）因為將17號背號出讓大谷翔平，老婆獲得一台保時捷作為回禮，大谷的大方還不僅於此，凱利...

MLB／對決道奇小聯盟尋求復出 包爾坦言就算最低薪也行

2020年國聯塞揚獎強投包爾（Trevor Bauer）幾乎快3年未在美國對決職棒球員，今天穿上亞洲微風隊（Asian ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。