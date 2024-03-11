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MLB／道奇3連星6安打、4打點踩爆響尾蛇 道奇教頭太滿意打線
道奇隊今天在春訓熱身賽以12：1踩爆響尾蛇隊，3連星打線合計6安打、4分打點，大谷翔平3打數敲出1支二壘打，有1次保送，預計再於美國打兩場熱身賽後，就要飛往首爾備戰海外開幕戰。
道奇的豪華打線陣容今天再度火力展示，第一棒的貝茲（Mookie Betts）3打數敲出3安打、跑回2分，第三棒弗里曼（Freddie Freeman）雙安都長打，包括1支兩分砲、1支三壘打，貢獻3分打點，大谷則是在第6局敲出二壘打、帶有1分打點。
總教練羅伯茲（Dave Roberts）對打線表現超滿意，「團隊展示了很棒的攻擊能力，翔平和弗里曼都有長打，整體來說，就是很棒的一天。」
羅伯茲表示，大谷預計在明天休兵一天，接著周三、周四出賽，接著就要飛往南韓首爾，將在當地打2場熱身賽、2場與教士隊的海外開幕系列賽。
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