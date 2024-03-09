MLB／紅人頭號大物馬提藥檢沒過！禁賽80場新人王競爭利空

根據大聯盟官網報導，22歲的紅人隊農場頭號大物馬提（Noelvi Marte）因藥檢結果呈陽性，違反大聯盟禁藥相關規定，遭聯盟開罰80場禁賽處分，從例行賽正式開始實施，最快要到6月中才能回到大聯盟。

來自多明尼加的馬提是前年紅人透過卡斯提歐（Luis Castillo）交易案向水手隊盤來的頂級新秀，去年季末在大聯盟出賽35場表現搶眼，打擊率高達3成16，攻擊指數為.822，季前被大聯盟官網評為百大新秀第21名，高機率以大聯盟先發三壘手身分開季。

然而，聯盟近日在藥檢中檢測出馬提有使用違規的類固醇「寶丹酮（Boldenone）」，此種藥物能提升運動表現，並不符合聯盟規定，聯盟也處對初犯的馬提處以80場禁賽重罰，不過他仍可以回到紅人訓練基地進行延長春訓，也能在小聯盟進行調整任務。

紅人主帥說：「我相信馬提會度過難關的，大家都在他身後，而當他順利回歸，我們都會張開雙臂歡迎他，整件事會迎來結束。」

馬提原先被看好是本季國聯新人王強力候選人，在各大賠率排行榜都高居前5，但如今遭禁賽恐是競爭新人王一大利空，休賽季以3年4500萬美元網羅的卡德拉里歐（Jeimer Candelario）預計將擔任主戰三壘手，先前因這筆簽約而轉戰外野的史提爾（Spencer Steer）也將分擔不少三壘任務，上季菜鳥年他表現亮眼，在國聯新人王排名第6。