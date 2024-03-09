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MLB／前猿隊洋投拚大聯盟 被教士下放小聯盟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊先發投手卡本特。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投手卡本特。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊左投卡本特（Ryan Carpenter）今年與教士隊簽下小聯盟合約，只不過近期在大聯盟春訓2場出賽，表現不算理想，被下放到小聯盟。

教士日前宣布將卡本特、右投費斯塔（Matt Festa）及外野手強森（Bryce Johnson），下放小聯盟春訓營，這也導致教士目前先發投手中，沒有任何一名左投。

卡本特在2018、2019年升上大聯盟時皆擔任先發，2020年轉戰中職加入樂天桃猿隊，26場出賽有25場先發，繳出10勝7敗、防禦率4.00的成績，去年又轉戰韓職，但僅出賽4場就因傷遭到釋出。

今年球季卡本特重返美職體系，2月28日春訓首戰對皇家隊中繼2局被敲2安失1分，3月4日再登板則是中繼1.2局被敲1安掉1分，另有1次三振、1次保送，防禦率為4.91。

小聯盟 樂天桃猿

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