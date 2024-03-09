MLB／下雨了…大谷翔平2打席收工 達比修有先發延期

今天在亞利桑那的兩場大聯盟春訓熱身賽都遇到因雨延期，道奇、教士兩支要到南韓進行海外開幕戰的球隊受到影響，大谷翔平只打2打席，達比修有的先發日期則順延一天。

道奇隊今天與紅人隊之戰，5局上打完比賽就因雷雨中斷，隨後也決定取消，擔任先發第2棒、指定打擊的大谷翔平，第1局、第4局兩打席都敲出左外野飛球出局，打擊率下降到5成83。

1st AB of Shohei Ohtani,

大谷くん、1打席目は惜しいフライ！ pic.twitter.com/nOyy0JzaWL — Ⓕⓡⓐⓝⓒⓔⓢⓒⓐ★ (@DecoOhtani117) 2024年3月9日

比賽打到4局就開始下雨，5局上打完更因雷雨關係不宜再戰，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，大谷明天預計休兵，11日對響尾蛇隊之戰才會再上場。

達比修有將改到明天先發。 路透社

達比修有也遇到因雨延賽，今天教士隊與巨人隊之戰，達比修有是原定先發，賽前也在雨中練投，但最終比賽中止，而達比修有將改到明天先發。

達比修有目前在春訓熱身賽出賽2場，2月28日登板2局，被敲2安無失分，3月4日則是3.1局被敲4安打、失2分，投球局數漸漸拉長，朝開季做準備。