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MLB／下雨了…大谷翔平2打席收工 達比修有先發延期

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平今天打擊無建樹，比賽也因雨提前結束。 美聯社
大谷翔平今天打擊無建樹，比賽也因雨提前結束。 美聯社

今天在亞利桑那的兩場大聯盟春訓熱身賽都遇到因雨延期，道奇、教士兩支要到南韓進行海外開幕戰的球隊受到影響，大谷翔平只打2打席，達比修有的先發日期則順延一天。

道奇隊今天與紅人隊之戰，5局上打完比賽就因雷雨中斷，隨後也決定取消，擔任先發第2棒、指定打擊的大谷翔平，第1局、第4局兩打席都敲出左外野飛球出局，打擊率下降到5成83。

比賽打到4局就開始下雨，5局上打完更因雷雨關係不宜再戰，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，大谷明天預計休兵，11日對響尾蛇隊之戰才會再上場。

達比修有將改到明天先發。 路透社
達比修有將改到明天先發。 路透社

達比修有也遇到因雨延賽，今天教士隊與巨人隊之戰，達比修有是原定先發，賽前也在雨中練投，但最終比賽中止，而達比修有將改到明天先發。

達比修有目前在春訓熱身賽出賽2場，2月28日登板2局，被敲2安無失分，3月4日則是3.1局被敲4安打、失2分，投球局數漸漸拉長，朝開季做準備。

大谷翔平 道奇 達比修有

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