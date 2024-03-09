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MLB／模仿迷因自嘲沒人要！瓦托加盟家鄉藍鳥無緣終生紅人

聯合新聞網／ 綜合報導
瓦托新賽季將加盟家鄉球隊藍鳥，力拼開季登上大聯盟。 美聯社
瓦托新賽季將加盟家鄉球隊藍鳥，力拼開季登上大聯盟。 美聯社

紅人隊傳奇球星瓦托（Joey Votto）去年走完10年2.25億美元長約，季末紅人拒絕2000萬美元球隊選項，讓他生涯首度進入自由市場，但整個冬天都乏人問津，不過今天傳出好消息，瓦托將以非40人名單春訓邀請的條件加盟家鄉藍鳥隊。

瓦托年紀大、守備位置又是各隊最不缺的一壘，休賽季自然吸引不到各隊的目光，讓他近日模仿好萊塢男星基努李維（Keanu Reeves）坐在長椅上吃三明治的經典迷因「悲傷基努」，並發文嘆道：「想念棒球。」引起球迷熱議。

但今天根據大聯盟官網報導，瓦托接受藍鳥的非40人名單春訓邀約，力拼擠進開季名單，持續追逐第18個大聯盟賽季，如果成功登上大聯盟，年薪將來到200萬美元。

瓦托就讀的高中距離多倫多市中心並不遠，身為土生土長加拿大人的他此筆簽約也算是衣錦還鄉，藍鳥隊主帥史奈德（John Schneider）大讚瓦托：「他的職業生涯很輝煌，無論是打擊紀律、力量、競爭心態都獲得不少讚譽，那是他為效力球隊帶來的東西。」

瓦托是紅人隊史最偉大球星之一，生涯全壘打數跟OPS排名隊史第2，保送則是高居第1，累積WAR值在隊史可以排名第4，前3名除了頻捲入醜聞的安打王羅斯（Pete Rose）外都已進入名人堂。

然而在紅人內野新秀輩出的情況下，年屆不惑之年的瓦托已不被球隊放入來季藍圖，紅人總管克拉爾（Nick Krall）也曾親自向瓦托表示可能不會將他帶回來，如今「終老紅人」確定成一場空。

加拿大 多倫多 紅人 職業

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