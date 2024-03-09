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MLB／新秀對抗賽 3台將入選

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
大聯盟首度在春訓期間舉辦「新秀對抗賽（Spring Breakout）」，30隊以新秀組成隊伍，旅美台將鄭宗哲、林昱珉、李灝宇(由左至右)獲得球隊青睞入選。 圖／聯合報系資料照、悍創運動行銷提供
大聯盟首度在春訓期間舉辦「新秀對抗賽（Spring Breakout）」，30隊以新秀組成隊伍，旅美台將鄭宗哲、林昱珉、李灝宇(由左至右)獲得球隊青睞入選。 圖／聯合報系資料照、悍創運動行銷提供

為增加新秀曝光機會，大聯盟（MLB）首度在春訓舉辦「新秀對抗賽（Spring Breakout）」，30隊以23到27名新秀組成隊伍，進行16場賽事，台灣小將林昱珉鄭宗哲李灝宇獲得球隊青睞，入選為出賽球員。

新秀對抗賽將在美國時間3月14日開打，各隊名單合計約900人，其中有71名是大聯盟官網選出的百大新秀，而三分之二是各隊前30名新秀，能入選的都不簡單。

昨天公布的名單中，響尾蛇隊新秀榜第四名的林昱珉獲選，他在日前於大聯盟春訓出賽1場，投0.1局掉5分後，被下放回小聯盟春訓，但潛力依舊被評為有機會成長為大聯盟中段輪值。

另外海盜隊第9名鄭宗哲也入列，他在去年季後首度進入球隊40人名單，目前在大聯盟春訓出賽10場，14打數敲2轟，打擊率2成86。

老虎隊排名第15的李灝宇也進入名單，他從費城人隊被交易到老虎隊，球季尾聲與外野手相撞後受傷，季後被派到秋季聯盟磨練，昨也首次在大聯盟熱身賽出賽，7局上代跑上場，8局下1打席敲出滾地球，無安打。

新秀對抗賽採取特殊規則，每場只打7局，部分場次在兩隊同意下打9局，沒有延長賽，其中能配合設備的球場可使用自動擊球挑戰系統（ABS），挑戰好壞球的判決，並引進「大谷規則」，投手退場後，可以野手身分再上場。

李灝宇 林昱珉 鄭宗哲 響尾蛇

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