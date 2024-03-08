MLB／首披大都會戰袍三上三下卻失速？藤浪：今天不追求

日本火球男藤浪晉太郎本季以1年335萬美元合約轉戰大都會隊，今天他在熱身賽迎來轉隊後首戰，面對國民隊中繼1局，投出三上三下無失分，最快球速為94.6英里（約152公里）。

藤浪晉太郎7局上登板，首名打者奇布（Carter Kieboom）敲出游擊滾地被刺殺，米拉斯（Drew Millas）接著打出左外野飛球遭接殺，楊恩（Jacob Young）再擊出二壘滾地球出局，藤浪總共只用10球就完成投球任務，大都會終場以3：1打敗國民。

Shintaro Fujinami tosses a 1-2-3 inning on just 10 pitches in his #Mets Grapefruit League debut. 🔥 #LGM pic.twitter.com/34EAowmzgP — GENY Mets Report (@genymets) 2024年3月8日

藤浪去年經常在比賽中投出160公里火球，今天最快球速只有152公里，不過數據顯示都是變化球，對此藤浪表示，「被判定為伸卡球，但我也有投一些直球。如果我今天揮臂強一點，球速可能會更快，但我今天不是在追求這個。」

藤浪上季離開日職，轉戰大聯盟與運動家隊簽約，出賽34場，防禦率8.57；季中被交易到金鶯隊後，出賽30場，防禦率4.85。他整季主投79局投出83次三振，但投出45次保送，還有7次觸身球和8次暴投，控球是他最大的問題。