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MLB／山本由伸春訓第2戰被打爆 道奇主帥：逐局修正是好徵兆

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸今天先發3局失掉5分，表現並不理想。 路透
山本由伸今天先發3局失掉5分，表現並不理想。 路透

日籍球星山本由伸迎來春訓第2次登板，但他今天先發對白襪隊表現不佳，3局被敲6安失掉5分，和上一場2局無失分的俐落表現有不小落差，不過道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）對此卻正面看待，指出山本上了很好的一課，後續調整也非常迅速。

山本由伸今天3局投球挨了6支安打，另外送出3次保送，共丟5分，控球狀況並不理想，賽後他坦言今天做的最糟的部分是投太多四壞球，「這個數字並不好，出現太多壞球和保送，但可以嘗試想做的事，我正在測試一些東西。」

和山本搭檔兩場的捕手巴恩斯（Austin Barnes）則提到，山本的控球一直都很優秀，不過今天稍微失常，「但我認為經歷一段艱難的時期是件好事，他通常不會這麼常挨打，我認為他會從中吸取教訓並繼續前進。」

主帥羅伯茲表示，山本可以從挫折中學到寶貴的經驗，而且也考驗到了壘上有人時的應對能力，「我想山本能做出修正是好的徵兆，他第2局投得比第1局好，第3局又比第2局更好，同時也是在有壓力的情況下投球，很好的學習機會。」

這場春訓賽最後由道奇以12：9逆轉帶走勝利，山本由伸無關勝敗，在熱身賽結束前預計還會有一場先發。

大谷翔平 山本由伸 道奇

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