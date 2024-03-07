MLB／目標30-30！ 馬林魚潛力新星戒麥當勞拚打滿整季

馬林魚隊新星齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）是球隊高度期待的新生代打線領頭羊，但過去幾年飽受傷勢困擾，還沒有健康打完整個球季過，休賽季他投入重金在維持身體狀態，誓言「打好打滿」，甚至發下豪語要競爭MVP。

齊澤姆雖不是重砲身形，但爆發力驚人，速度更是一大優勢，除此之外打球充滿秀味的他去年也獲選為電玩遊戲《MLB The Show》的封面人物，齊澤姆上賽季97場比賽繳出19轟、22盜，換算成162場則是31轟、36盜，也因此他時常被視為「30+30俱樂部」的熱門候選人。

然而齊澤姆過去幾年都因傷勢斷斷續續出賽，無法讓球迷見識完整球季的他能將數據堆高到什麼層級，去年他分別因右腳趾、左斜肌傷勢缺陣38場、21場比賽，「在付諸實現前，那些數據只能用想像的，打了140場後，你就知道預測數字是否準確。」馬林魚主帥舒馬克（Skip Schumaker）說。

這個休賽季齊澤姆下定決心維持體態，先是戒掉了每天必吃的麥當勞，聘請了專門的廚師，甚至還有一位私人物理治療師，整個休賽季都和前明星球員哈勒戴（Matt Holliday）一起訓練，「我正好好照顧身體，養成正確的賽後習慣，回家後都和私人醫生待在一起，每天都維持運動狀態、每天都在舉重。」

齊澤姆說：「這是我真正投入場外努力的第一年，健康的我就是個MVP，如果我能出賽，那就能上演30轟賽季，只是過去我不常上場，但今年我想要整年都健康。」