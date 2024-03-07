快訊

食安風暴延燒！保欣再驗出3批「含蘇丹紅」辣椒粉 流入7縣市、14家業者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／目標30-30！ 馬林魚潛力新星戒麥當勞拚打滿整季

聯合新聞網／ 綜合報導
齊澤姆本季首度擔綱全職中外野手，他在休賽季也特別注重身體健康。 路透社
齊澤姆本季首度擔綱全職中外野手，他在休賽季也特別注重身體健康。 路透社

馬林魚隊新星齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）是球隊高度期待的新生代打線領頭羊，但過去幾年飽受傷勢困擾，還沒有健康打完整個球季過，休賽季他投入重金在維持身體狀態，誓言「打好打滿」，甚至發下豪語要競爭MVP。

齊澤姆雖不是重砲身形，但爆發力驚人，速度更是一大優勢，除此之外打球充滿秀味的他去年也獲選為電玩遊戲《MLB The Show》的封面人物，齊澤姆上賽季97場比賽繳出19轟、22盜，換算成162場則是31轟、36盜，也因此他時常被視為「30+30俱樂部」的熱門候選人。

然而齊澤姆過去幾年都因傷勢斷斷續續出賽，無法讓球迷見識完整球季的他能將數據堆高到什麼層級，去年他分別因右腳趾、左斜肌傷勢缺陣38場、21場比賽，「在付諸實現前，那些數據只能用想像的，打了140場後，你就知道預測數字是否準確。」馬林魚主帥舒馬克（Skip Schumaker）說。

這個休賽季齊澤姆下定決心維持體態，先是戒掉了每天必吃的麥當勞，聘請了專門的廚師，甚至還有一位私人物理治療師，整個休賽季都和前明星球員哈勒戴（Matt Holliday）一起訓練，「我正好好照顧身體，養成正確的賽後習慣，回家後都和私人醫生待在一起，每天都維持運動狀態、每天都在舉重。」

齊澤姆說：「這是我真正投入場外努力的第一年，健康的我就是個MVP，如果我能出賽，那就能上演30轟賽季，只是過去我不常上場，但今年我想要整年都健康。」

治療師 馬林魚 麥當勞

延伸閱讀

7-11招牌、麥當勞雞塊盒「Ⓡ」字有何意義？ 眾人知真相驚：長知識

大陸麥當勞新品出事了？一票人「10個吃9個拉」 網哀號：吃到進醫院

塞爾蒂克完美組合恐怖如斯 勇士被血洗怎能不懷念伊古達拉

麥當勞薯條走味？鐵粉嘆「試幾次都失望」 員工曝真相：變的非配方

相關新聞

MLB／詹皇快40歲仍一尾活龍 海盜外野手研究他到底吃了什麼

海盜隊外野手帕拉西奧斯（Joshua Palacios）今天終於在熱身賽亮相，對金鶯隊之戰擔任開路先鋒，前兩次打擊未有安...

MLB／目標30-30！ 馬林魚潛力新星戒麥當勞拚打滿整季

馬林魚隊新星齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）是球隊高度期待的新生代打線領頭羊，但過去幾年飽受傷勢困擾，還沒有健康打完整個球季過，休賽季他投入重金在維持身體狀態，誓言「打好打滿」，甚至發下豪

MLB／南韓隊迎戰道奇、教士 35人名單出爐提前備戰經典賽

大聯盟新球季20日開打，道奇、教士隊將在首爾高尺巨蛋進行海外開幕戰，兩隊交手前先和南韓國家隊進行熱身賽，南韓職棒聯盟（K...

MLB／大谷山本首度同場！隊友驚：春訓從沒看過這麼多球迷

今天道奇隊在熱身賽以12：9擊敗白襪隊，這場比賽最大看點莫過於道奇休賽季網羅的兩大日本球星大谷翔平、山本由伸首度「合體」，歷史性的一幕也吸引眾多球迷進場見證，這番榮景也讓隊友派克斯頓（James Pa

MLB／明星捕手祖尼諾高掛球鞋 想當教練孕育棒球人才

根據《MLB Trade Rumors》報導，曾經效力過水手、光芒、守護者等隊的前明星捕手祖尼諾（Mike Zunino）在個人社群上宣告退休，結束11年大聯盟生涯。 祖尼諾新秀時期曾是備受矚目

MLB／「神鱒」春訓打好打滿 天使主帥：他去年錯過太多

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）春訓初期手感冰冷，不過今天總算敲出熱身賽首轟，是一發滿貫砲，而他賽後表示對於目前的調整狀態並不擔心，隨著比賽增加，自己會越來越進入狀況。 這個春天楚奧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。