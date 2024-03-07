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MLB／大谷山本首度同場！隊友驚：春訓從沒看過這麼多球迷

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平和山本由伸首度同場先發，吸引一票球迷進場觀賽。 美聯社
大谷翔平和山本由伸首度同場先發，吸引一票球迷進場觀賽。 美聯社

今天道奇隊在熱身賽以12：9擊敗白襪隊，這場比賽最大看點莫過於道奇休賽季網羅的兩大日本球星大谷翔平山本由伸首度「合體」，歷史性的一幕也吸引眾多球迷進場見證，這番榮景也讓隊友派克斯頓（James Paxton）直呼真的是前所未見。

這場比賽從中午開放入場後就可以見到不斷有球迷湧入，無論是座位、商品部、球場小販都擠滿了人潮，就是為了確保能捕捉大谷及山本同場先發的畫面，這可能也是未來10年道奇主場會出現的盛況。

根據美媒報導，商品部賣的200美元大谷球衣、45美元的大谷T、大谷啤酒架和鑰匙圈都迅速被掃蕩一空，足見這名超級巨星的超夯人氣。

資深左投派克斯頓就直言，過去待過西雅圖、紐約、波士頓等球迷基數眾多的大城市，但都沒有這次來得瘋狂，「我從沒在春訓看過這麼多球迷，光是在球場外都能聽見震耳欲聾的加油聲，而你知道他們都是為了大谷及山本而來。」

後援投手貝瑞瑟（Ryan Brasier）則表示：「我起初甚至沒意識到這是他們首次同場，今天的打序單很值得保存下來。」

山本由伸今天迎來第2場春訓登板，主投3局控球表現不理想，失掉5分；大谷翔平則擔綱先發第2棒指定打擊，3個打席全數上壘，維持近期好手感。

大谷翔平 山本由伸 日本 波士頓 西雅圖

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