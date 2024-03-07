MLB／大谷山本首度同場！隊友驚：春訓從沒看過這麼多球迷

今天道奇隊在熱身賽以12：9擊敗白襪隊，這場比賽最大看點莫過於道奇休賽季網羅的兩大日本球星大谷翔平、山本由伸首度「合體」，歷史性的一幕也吸引眾多球迷進場見證，這番榮景也讓隊友派克斯頓（James Paxton）直呼真的是前所未見。

這場比賽從中午開放入場後就可以見到不斷有球迷湧入，無論是座位、商品部、球場小販都擠滿了人潮，就是為了確保能捕捉大谷及山本同場先發的畫面，這可能也是未來10年道奇主場會出現的盛況。

根據美媒報導，商品部賣的200美元大谷球衣、45美元的大谷T、大谷啤酒架和鑰匙圈都迅速被掃蕩一空，足見這名超級巨星的超夯人氣。

資深左投派克斯頓就直言，過去待過西雅圖、紐約、波士頓等球迷基數眾多的大城市，但都沒有這次來得瘋狂，「我從沒在春訓看過這麼多球迷，光是在球場外都能聽見震耳欲聾的加油聲，而你知道他們都是為了大谷及山本而來。」

後援投手貝瑞瑟（Ryan Brasier）則表示：「我起初甚至沒意識到這是他們首次同場，今天的打序單很值得保存下來。」

山本由伸今天迎來第2場春訓登板，主投3局控球表現不理想，失掉5分；大谷翔平則擔綱先發第2棒指定打擊，3個打席全數上壘，維持近期好手感。