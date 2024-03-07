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MLB／「神鱒」春訓打好打滿 天使主帥：他去年錯過太多

聯合新聞網／ 綜合報導
楚奧特今天炸裂春訓首轟。 美聯社
楚奧特今天炸裂春訓首轟。 美聯社

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）春訓初期手感冰冷，不過今天總算敲出熱身賽首轟，是一發滿貫砲，而他賽後表示對於目前的調整狀態並不擔心，隨著比賽增加，自己會越來越進入狀況。

這個春天楚奧特的起步較為緩慢，目前一共打了9場大大小小的賽事，打擊率僅1成90，今天在對戰運動家隊的比賽中3打數敲出1安，就是發滿貫全壘打，賽後他提到這是整個春訓自己最進入比賽的時候，「我只是能更好的看球並做我自己。」

楚奧特補充道：「當我能提早識別球路時，我就知道我已經很接近開季狀態了，建立起好球帶後進攻產能自然會出來。」

楚奧特上季受到左手鉤骨折影響，缺席了賽季後半賽程，表現以過往聯盟第一人的高標準來說算是生涯低點，僅出賽82場比賽，繳出18轟和44分打點，攻擊指數為.857，他表示這是個不尋常的傷勢，但如今已完全康復，休賽季的訓練計劃也和往年相同。

天使新任主帥華盛頓（Ron Washington）則表示，自己不擔心楚奧特回到正常狀態，這也是為何一直排他上場熟悉比賽，「他是位超級巨星，但還是得參加春訓，由於他去年受的傷跟錯過的時間，有很多事必須努力爭取。」

華盛頓說：「我不在乎球員有多好，打球不是單純堅持就好，你必須工作，你必須思考，你必須調整，然後再重新調整，你必須每天繼續做同樣的事情。」

楚奧特 華盛頓 運動 骨折

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