MLB／談大谷與山本同隊效應 教頭：彼此都會受益

洛杉磯道奇日籍名將大谷翔平與山本由伸，自去年3月後今天再次同隊並肩出賽。當時兩人幫日本贏得經典賽冠軍，今天則是熱身賽12比9擊敗芝加哥白襪。

大谷翔平今天3次打擊都上壘，其中有2支安打外加1分打點，另有1次保送。值得一提的是，大谷翔平今天發揮腳程，首局無人出局一壘有跑者，他擊出游擊滾地球以速度跑出內野安打；第二局自己擊出安打又添上1次盜壘，是他熱身賽首次盜壘成功。

然而山本由伸這場表現不佳，主投3局被敲6安失掉5分全屬責失，投出3次保送。他每局都讓首名打者上壘，在曲球搶不到好球下，面對打者經常球數落後，不過靠時速超過140公里的指叉球仍送出4次三振。

道奇隊一壘手弗里曼（Freddie Freeman）是今天比賽亮點，他4局上的右外野滿貫砲是道奇致勝功臣。弗里曼的棒次接在大谷翔平之後，兩人的火力串聯成為未來觀戰焦點。這場弗里曼的滿壘全壘打就是接在大谷翔平被保送後擊出。

母親就是日本人的道奇總教練羅伯茲（DaveRoberts）相信，大谷和山本都會因為有同胞隊友而受益。

羅伯茲在洛杉磯時報（Los Angeles Times）的訪問中說：「我認為大谷6年前來此（加入天使隊）時沒有同胞相扶持，感覺應該不大一樣，有時也比較困難。但對山本來說，來到這裡並擁有一位經典賽隊友、一位同胞，可以幫忙融入並扶持…這真是太棒了。」

羅伯茲說：「顯然，當談到日本球員時，總會猜測他們會想和同胞一起比賽嗎？這點沒人知道。但我敢肯定，當擁有一位像大谷翔平這種實力的人對你說『我們希望你來，我想成為你的隊友』，這對山本有絕佳吸引力。」