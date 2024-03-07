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MiLB／林昱珉排響尾蛇農場第4 官網評：中段輪值潛力

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟更新各隊最新新秀排名，台灣20歲左投林昱珉在響尾蛇隊農場排名第4、投手第1。 美聯社
大聯盟更新各隊最新新秀排名，台灣20歲左投林昱珉在響尾蛇隊農場排名第4、投手第1。 美聯社

大聯盟官網再次更新各隊農場新秀前30名排行榜，台灣20歲左投林昱珉在響尾蛇隊農場排名第4、投手第1，球探報告中，看好他能夠成為大聯盟中段輪值。

排在林昱珉前面的都是野手，第1名是去年短暫上過大聯盟的頂級新秀洛爾（Jordan Lawlar），接著依序為游擊手特洛伊（Tommy Troy）、外野手瓊斯（Druw Jones）。

林昱珉排在第4，球探報告中評估，他的整體綜合分數是高於平均的50分（採20-80量尺），另外速球50、曲球55、滑球50、變速球60、卡特球45、控球50，變速球的分數是新秀最高。

去年球季，19歲的林昱珉在高階1A與2A投出121.1局、140次三振、防禦率3.86的成績，考量到響尾蛇2A主場是打者天堂，這樣的成績更難能可貴。

球探報告指出，林昱珉具有小聯盟最有深度、最有趣的技能組，他在投球時具備獨特的後搖動作，速球雖然落在88到92哩，但上竄效果讓打者認為比實際球速更快，最快球速能到94哩，也讓球團相信他在休賽季有增強力量。

即使速球還不到頂尖水準，但球探報告點出，林昱珉的魅力是在多樣的變化球種，一顆80哩左右的變速球能夠製造高達49%的揮空率，75到77哩的曲球則是有著良好的轉速及垂直位移，讓打者難以掌握，80哩的滑球具有更多的水平位移，此外還多了一顆85哩左右的卡特球。

球探報告最後指出，林昱珉的變速球、卡特球都具有很好的追打率，當他把球控好的時候，會讓人好奇當打者放掉他低角度的變速球會怎麼樣？而以林昱珉的年紀來看，已經展現不錯的球質及續航力，讓他具有成為大聯盟中段輪值的潛力。

卡特 大聯盟 林昱珉

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