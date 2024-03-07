MLB／大谷2安加盜壘升至5成83 山本同場先發被白襪打爆

大聯盟熱身賽開打兩周，道奇隊兩大日籍球星大谷翔平、山本由伸首度同場出賽，大谷維持打擊熱度，2打數2安打、被保送1次，攻下1分打點，熱身賽首次盜壘成功也出爐，山本投球內容不佳，先發3局被揮出6支安打、失5分，道奇終場以12：9擊敗白襪隊。

道奇從2月23日起展開熱身賽，日本媒體和球迷期待的大谷、山本合體秀今天終於上演，兩人投打表現出現很大落差；道奇全場出現12支安打，包括4局上費里曼（Freddie Freeman）滿貫砲，終場仍以3分差獲勝，成為仙人掌聯盟首支拿到10勝的球隊。

大谷維持打擊熱度，2打數2安打、被保送1次，攻下1分打點。 美聯社

大谷今天繼續擔任道奇先發2棒指定打擊，首局就揮出安打，2局上在2出局一、二壘有人時，再揮出中外野安打攻下1分打點，接著盜上二壘造成白襪捕手傳球失誤，道奇再得1分追成3：3平手。

4局上，大谷又在2出局一、二壘有人時選到保送，接著弗里曼轟出右外野滿貫砲，熱身賽第2轟出爐，大谷也完成今天打擊任務，出賽5場12次打數7支安打，包括全壘打、三壘打各1支，攻下6分打點，打擊率達5成83。

山本2月29日熱身賽初登板，對遊騎兵隊先發2局，只被揮出1支安打、無失分，投出3次三振，投12球全是好球，今天不但被揮出6支安打，還出現3次保送，另有4次三振，失5分全是自責分，投36球只有23顆好球，防禦率升至9。