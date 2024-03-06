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MLB／續大約第一件事請隊友吃炸雞 費城人惠勒想要圓塞揚夢

聯合新聞網／ 綜合報導
剛完成續約的惠勒春訓首戰對金鶯投4局僅失1分。 法新社
剛完成續約的惠勒春訓首戰對金鶯投4局僅失1分。 法新社

費城人隊王牌惠勒（Zack Wheeler）近期可說是雙喜臨門，先是迎來第3個孩子，又和球隊達成3年1億2600萬美元續約，是歷史上均薪最高的續約，平均年薪4200萬在歷史上排名第4，他今天迎來春訓首場登板，主投4局失1分，送出4K，而他透露自己正在開發新球路，希望新賽季能再次衝擊塞揚獎。

為了慶祝續約，惠勒大手筆請客，今天賽前費城人休息室桌上擺滿了炸雞、薯條和德州吐司，惠勒是著名的垃圾食物愛好者，過去和前隊友艾佛林（Zach Eflin）在休息室置物櫃擺滿了許多零食，去年夏天隊友也曾用麥當勞大餐慶祝惠勒登上大聯盟10週年紀念日。

惠勒受訪時提到，短約是自己提出的，自己熱愛競爭，也享受在球場的每一刻，但不希望到很老的時候還在打球，取而代之的是想多陪家人，「我真的很喜歡在費城，這裡的粉絲是最好的，十月在公民銀行打球，沒有什麼比這更好的了。」

此外，惠勒也在熱身賽首度使用新練的指叉球，賽後他提到這是休賽季和投手教練討論出來的結果，主要用於對付左打者，上季惠勒對右打者被打擊率為1成95，左打者為2成61，有顯著差異，「我想這有助於我超越巔峰，希望能拿下塞揚獎，這是我的目標，如果我能像對付右打者一樣解決左打者，一切都能順其自然。」

惠勒過去4年累積的WAR值是全聯盟最高，生涯季後賽0.73WHIP值更是大聯盟紀錄，惠勒在2021年塞揚獎投票敗給了當時釀酒人隊王牌伯恩斯（Corbin Burnes），不過惠勒的第1名投票數和伯恩斯一樣多，總分只輸10分，是生涯最接近塞揚獎的一季。

惠勒去年在配球中加入了橫掃球，右打者對此幾乎沒有招架之力，被打擊率僅1成69，惠勒提到，這是比賽的有趣之處，「這能讓打者不斷猜測球種，如果你的投球武器庫一成不變，打者就會知道你在什麼球數會投什麼球種。」

伯恩斯 教練 費城人 麥當勞

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