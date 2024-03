MLB／續大約第一件事請隊友吃炸雞 費城人惠勒想要圓塞揚夢

費城人隊王牌惠勒(Zack Wheeler)近期可說是雙喜臨門,先是迎來第3個孩子,又和球隊達成3年1億2600萬美元續約,是歷史上均薪最高的續約,平均年薪4200萬在歷史上排名第4,他今天迎來春訓首場登板,主投4局失1分,送出4K,而他透露自己正在開發新球路,希望新賽季能再次衝擊塞揚獎。

為了慶祝續約,惠勒大手筆請客,今天賽前費城人休息室桌上擺滿了炸雞、薯條和德州吐司,惠勒是著名的垃圾食物愛好者,過去和前隊友艾佛林(Zach Eflin)在休息室置物櫃擺滿了許多零食,去年夏天隊友也曾用麥當勞大餐慶祝惠勒登上大聯盟10週年紀念日。

Zack Wheeler’s 4 strikeouts from this afternoon against the Orioles. pic.twitter.com/Ug0NLUIzyP