快訊

冷氣團來襲！2縣市低溫特報恐跌破10度 一路凍到明晚

大反轉？頭份驚傳婦人偷抱小孩 警調閱監視器：根本沒發生過

「你們罷免市長我們就罷免議員」 國民黨鎖定5議員罷免

MLB／職業生涯投不到7局 海盜不急著讓火球狀元大聯盟開季

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜狀元郎史肯斯新賽季將從小聯盟起步。 路透社
海盜狀元郎史肯斯新賽季將從小聯盟起步。 路透社

海盜隊去年選進的狀元郎史肯斯（Paul Skenes）被譽為是繼「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）後最棒的大學投手，成熟度極高的他也被外界看好能迅速攻上大聯盟，不過今天球隊宣布史肯斯將從小聯盟開季，理由是為了控管他的投球局數。

史肯斯握有一手破百英哩火球，最後一個大學賽季繳出12勝2敗，1.69的防禦率外帶209K，最終被海盜以狀元籤選進，920萬美元簽約金也打破大聯盟紀錄，今年在大聯盟官網百大新秀高居第3，也被球隊邀請參加春訓，累積3局失1分，投出3次三振。

史肯斯完成度極高，速球被官網評價滿分、滑球遠高於平均，控球能力也在水準之上，然而海盜並沒打算讓他連跳兩級登上大聯盟，而是希望他能先經歷完整的小聯盟賽季，「我們希望能讓他處在最能夠幫助球隊贏球的位置，在春訓的一切都是為了加速這個過程。」海盜總管薛寧頓（Ben Cherington）說。

薛寧頓也補充道，並不是史肯斯實力不到大聯盟，只是球隊希望能循序漸進，史肯斯大學3年的投球局數分別為26.2局、85.2局、122.2局，上季在小聯盟5場先發投了6.2局，新賽季的投球量將會受到嚴格控制，目標是維持在160局左右，「他還有許多課題要修正......我們覺得新賽季從小聯盟起步更為現實、也是更好的選擇。」

攤開過去頂尖投手新秀名單，即便在大學球壇大殺四方，也都需要一定時間歷練才會在大聯盟露面，大聯盟初登板前柯爾（Gerrit Cole）在小聯盟花了200局、布勒（Walker Buehler）93.2局、史特拉斯堡也要55.1局，不過史肯斯今年仍有機會在賽季中後段登上大聯盟。

海盜

相關新聞

MLB／明天不休了要和山本由伸同場 大谷翔平：復健結束了

道奇隊日本球星大谷翔平今天首次面對老東家天使隊，在大聯盟熱身賽3支0，明天原訂休兵，但他賽後表達要繼續出賽的意願，「復健...

MLB／職業生涯投不到7局 海盜不急著讓火球狀元大聯盟開季

海盜隊去年選進的狀元郎史肯斯（Paul Skenes）被譽為是繼「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）後最棒的大學投手，成熟度極高的他也被外界看好能迅速攻上大聯盟，不過今天球隊宣

MLB／旅美3內野手進球隊30大新秀 李灝宇排名下滑原因出爐

大聯盟近期陸續公布各隊農場前30名新秀榜單，今天則是輪到中區球隊，一共有3名台灣球員進榜，包含效力海盜隊的鄭宗哲、紅人隊的林盛恩及老虎隊的李灝宇，3人分別位居第9、第22、第15名。 這3人中距

MLB／韋蘭德因肩傷錯過開季 太空人總管不急：我們有深度

今年剛滿41歲的塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）因肩傷調整進度落後，春訓至今尚未登板，預計將在傷兵名單迎接開季，他也是連續2個賽季錯過開幕戰，不過太空人總管布朗（Dana Brown

MLB／上澤直之春訓再登板控球不理想 但解決日本同鄉吉田正尚

前火腿隊王牌上澤直之今天迎來春訓賽事第二度登板，先發投了2局掉1分，不過控球狀態並不理想，送出了3次保送，而他也與同鄉強打吉田正尚正面對決，讓後者敲出內野滾地球出局。 休賽季加盟光芒隊的上澤直之

MLB／大谷翔平重逢天使沈默3打席 吞2K中止連3場敲安

日籍球星大谷翔平轉戰道奇隊之後，今天首次在春訓熱身賽對上前東家天使隊，結果3打數無安打還吞下2K，中斷春訓連3場敲安，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。