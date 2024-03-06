MLB／職業生涯投不到7局 海盜不急著讓火球狀元大聯盟開季

海盜隊去年選進的狀元郎史肯斯（Paul Skenes）被譽為是繼「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）後最棒的大學投手，成熟度極高的他也被外界看好能迅速攻上大聯盟，不過今天球隊宣布史肯斯將從小聯盟開季，理由是為了控管他的投球局數。

史肯斯握有一手破百英哩火球，最後一個大學賽季繳出12勝2敗，1.69的防禦率外帶209K，最終被海盜以狀元籤選進，920萬美元簽約金也打破大聯盟紀錄，今年在大聯盟官網百大新秀高居第3，也被球隊邀請參加春訓，累積3局失1分，投出3次三振。

史肯斯完成度極高，速球被官網評價滿分、滑球遠高於平均，控球能力也在水準之上，然而海盜並沒打算讓他連跳兩級登上大聯盟，而是希望他能先經歷完整的小聯盟賽季，「我們希望能讓他處在最能夠幫助球隊贏球的位置，在春訓的一切都是為了加速這個過程。」海盜總管薛寧頓（Ben Cherington）說。

薛寧頓也補充道，並不是史肯斯實力不到大聯盟，只是球隊希望能循序漸進，史肯斯大學3年的投球局數分別為26.2局、85.2局、122.2局，上季在小聯盟5場先發投了6.2局，新賽季的投球量將會受到嚴格控制，目標是維持在160局左右，「他還有許多課題要修正......我們覺得新賽季從小聯盟起步更為現實、也是更好的選擇。」

攤開過去頂尖投手新秀名單，即便在大學球壇大殺四方，也都需要一定時間歷練才會在大聯盟露面，大聯盟初登板前柯爾（Gerrit Cole）在小聯盟花了200局、布勒（Walker Buehler）93.2局、史特拉斯堡也要55.1局，不過史肯斯今年仍有機會在賽季中後段登上大聯盟。