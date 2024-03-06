MLB／旅美3內野手進球隊30大新秀 李灝宇排名下滑原因出爐

大聯盟近期陸續公布各隊農場前30名新秀榜單，今天則是輪到中區球隊，一共有3名台灣球員進榜，包含效力海盜隊的鄭宗哲、紅人隊的林盛恩及老虎隊的李灝宇，3人分別位居第9、第22、第15名。

這3人中距離大聯盟最近的為上季效力2A的鄭宗哲，已經進入球隊40人名單的他今天炸裂春訓第2轟，他從去年17名上升至第9名，大聯盟官網在腳程和守備都給他高於聯盟平均的評價，並提到他2023年主宰了高階1A，雖然力量不是賣點但上季長打能力進步很多，加上優秀擊球能力、跑壘速度，以及農場最佳的游擊守備，有機會成為大聯盟先發級游擊手。

林盛恩則從去年季末的第19名略微下跌至第22名，整體打擊評價沒有太大變化，速度跟臂力都獲得60分高評價，不過紅人目前打算讓他朝野手身份發展，因此官網也拿掉了林盛恩的投手評價，官網提到，隨著林盛恩越發成熟，未來有機會鎖定在游擊防區，運動能力是他最大的資產。

上季末排名老虎第8名新秀的李灝宇則是降至第15名，長打評價明顯下滑，官網指出，上賽季李灝宇大幅增加了推打比例，也打出了更多的滾地球，不過他過往證明了自己是能穩定製造平飛球的全方位打者，新賽季的課題將會是保持健康。

目前公布的各隊30大新秀榜單中，除了上述3人，還有排名費城人隊第14名的潘文輝，效力響尾蛇隊的林昱珉也高機率將入選。